Scopri come arredare il soggiorno con le nuove pareti attrezzate

Redazione - 07 novembre 2014

Pareti attrezzate soggiorno moderne

Designer, progettisti e imprese hanno diffuso il concept di parete attrezzata, o wall system, come inimitabile soluzione per valorizzare e rendere ancora più funzionale l’area living e i suoi arredi. Le pareti attrezzate soggiorno di solito sono organizzate in elementi modulari componibili tra loro a piacimento, offrendo in tal modo una considerevole varietà funzionale ed estetica. Si possono sviluppare orizzontalmente o verticalmente in base alle esigenze e gli spazi a disposizione. Finiture e struttura portante vengono proposti in vari materiali differenti: metallo, laccato, vetro, legno, particolarmente apprezzato è il wengè. Le pareti per soggiorno più attuali rappresentano spesso soluzioni immediate e allo contempo raffinate, con vani a giorno di differenti dimensioni, alternati a contenitori con ante. Spesso hanno incorporato anche un moderno caminetto. In foto: la parete attrezzata soggiorno moderno Les Contemporains Intralatina di Roche Bobois by C. Marelli & M. Molteni, una composizione a parete in pannelli di agglomerato MDF e multistrato laccato in 13 colori.

Mobili soggiorno

Le pareti attrezzate soggiorno ben si accostano ai nuovi mobili contenitore i quali, oltre a essere arredi di servizio sono sempre più protagonisti dell’area living, spesso anche grazie alle particolari finiture e materiali con cui vengono sviluppati. A volte spiccano elementi ricercati come i rivestimenti in cuoio per i complementi più moderni, mentre in altri casi è il design originale a provvedere all’inserimento di dettagli o sezioni in materiali insoliti per un pezzo d’arredo. Hanno parecchio successo le soluzioni di design che si abbinano comunque a grande funzionalità e impatto visivo. Lo spazio può divenire ancora più impattante giocando con l’illuminazione e inserendo una lampada di design, da tavolo o da terra oppure accessori come un porta dvd dalle linee speciali oppure un moderno portariviste. In foto: Abacus Living by Giuseppe Bavuso per Rimadesio rappresenta un nuovo concept per il sistema giorno. Il progetto si compone di una boiserie di vetro laccato, superficie pura che vive di luce e riflessi, su cui s’innestano contenitori interamente in vetro con cassetti e con ante scorrevoli complanari, mensole di sottilissimo spessore e vetrine con ante a ribalta. Gli schienali sono dotati di sistema di illuminazione a led nella parte superiore e inferiore. Abacus living offre un’eccezionale libertà compositiva, con i pannelli a parete in vetro disponibili in cinque larghezze e cinque altezze. L’ampia scelta di contenitori e accessori dedicati all’area living e all’HiFi permette di formulare soluzioni in linea con le abitudini più contemporanee, caratterizzate dall’estetica del vetro.

Pareti attrezzate contemporanee

Le pareti attrezzate soggiorno si declinano in soluzioni innovative dal punto di vista funzionale ed estetico, sviluppando spesso un gioco di sovrapposizioni e accostamenti, simmetrie o asimmetrie, che valorizzano la purezza dei volumi e la composizione armonica dell’area living. Gli spazi possono essere sfruttati in modo che la parete possa ricoprire la mansione di libreria, porta-tv cd e dvd, area dedicata all'esposizione di oggetti e soprammobili e top d'appoggio per portatili e fonti luminose. In effetti l’espressione "parete attrezzata" recentemente è diventata quasi sinonimo di soggiorno, in quanto non manca mai nell’area living, ove possibile. Modularità e flessibilità consentono a questo arredo di trasformare l'ambiente nel quale è collocato una zona idonea a svariate mansioni. In foto: la wall unit della collezione Elettra Day di Cantiero è una parete multifunzionale realizzata in massello di noce americano di prima scelta laccato bianco e impreziosita da dettagli in foglia d’argento: riprende e reinterpreta in chiave moderna le raffinate linee degli anni Quaranta

Parete attrezzata classica

Le pareti attrezzate soggiorno vengono proposte anche in stile classico e sono molto apprezzate da un determinato target di utenti. In questi wall system prevale spesso il legno in varie essenze, anche se ultimamente compare anche molto laccato. Le strutture sono più fisse, seppur non manchino i modelli componibili. Tuttavia, anche nella versione classica, la parete attrezzata è un complemento d'arredo di estrema versatilità, che per tale motivo permette di creare soluzioni su misura e organizzare lo spazio nella maniera più consona alle caratteristiche di un ambiente. In foto, la composizione Murano bianco MU 414 di Maronese ha una struttura in pannelli di particelle di legno impiallacciati con tranciato di toulipier, laccato bianco. Le ante in legno presentano il telaio e il pannello bugnato in massiccio di toulipier, laccato bianco. Le ante in vetro hanno il telaio in massiccio di toulipier con vetri bianco trasparente.

Una parete attrezzata, tante diverse soluzioni

Una parete attrezzata è la soluzione d’arredo migliore per rendere il soggiorno moderno e contemporaneo. Questo sistema infatti può contenere molti oggetti, sfruttando diverse funzioni, dal porta-TV classico, alla libreria, alla consolle per i videogiochi, all’impianto wi-fi, a seconda delle necessità e degli hobbies di ciascuno. Un mobile versatile, il cui disegno cambia in relazione alla stanza, alla disposizione delle pareti e al carattere che si vuol dare all’ambiente, sfruttando appieno la creatività.



La parete è composta da pensili disposti in maniera verticale e orizzontale, secondo logica o semplicemente estro. Non son pensati per sostenere grandi pesi, per cui si tende generalmente a collocarle in funzione di pareti portanti o con pochi elementi. Nonostante la vasta gamma di forme, possiamo dividere due macroaree principali: Moduli sospesi : ovvero adatti a spazi ristretti, sviluppati principalmente in verticale, con vani a giorno;

: ovvero adatti a spazi ristretti, sviluppati principalmente in verticale, con vani a giorno; Moduli a terra: con sviluppo orizzontale, adatti a grandi ambienti, disposti con cassettoni o box chiusi.

La scelta su quale macroarea preferire è variabile, in base alla tipologia di oggetti che si vogliono inserire e alla stanza di cui disponiamo. La scelta su quale macroarea preferire è variabile, in base alla tipologia di oggetti che si vogliono inserire e alla stanza di cui disponiamo.

Colori e materiali dei nuovi sistemi giorno

La scelta del colore e del materiale per un elemento d’arredo come la parete attrezzata è sinonimo di creatività e design. La cromia, in primis, riveste un ruolo fondamentale per catturare il focus di tutta la stanza, generando anche sensazioni positive e di convivialità a seconda della preferenza adottata. Il materiale invece, supporta il colore, donando a tutta la stanza l’atmosfera e lo stile che prediligiamo, soprattutto visto che spesso sono elementi artigianali e richiedono manualità e precisione.



Le tonalità che si prediligono sono sui toni a contrasto con la parete di fondo, in modo da far risaltare al meglio la struttura della parete attrezzata. La variazione di altezze e di geometria consente di creare zone d’ombra e toni chiaro-scurali differenti a seconda della composizione. Si può anche osare con tonalità brillanti o mischiando anche tre cromie, l’importante è uno sfondo neutro su cui giocare, da non dimenticare anche la relazione con il pavimento.



La maggioranza delle opzioni in commercio sono realizzate su questa scia, alternando ad esempio il legno rovere chiaro con toni tortora o noce o mogano, e donando vivacità alla stanza. La texture perfetta e scenografica sarà sempre e comunque a nostro gusto e sensibilità.

Grandi volumi contenitivi per le pareti attrezzate

La particolarità della parete attrezzata è la possibilità di contenere tantissimi oggetti al suo interno. Come visto, a seconda se il pensile resta a vista o chiuso, gli oggetti da posizionare cambiano ma resta comunque la funzione contenitiva del mobile. L’ideale è creare un mix tra volume aperto e chiuso, in modo da accogliere tutte le esigenze e l’oggettistica possibile.



La parete attrezzata diventa quindi un elemento centrale per la zona a giorno, perché permette di esporre tutte le cose che esprimono la nostra personalità e i nostri affetti, restando comunque un elemento funzionale e pratico. In ambienti dedicati al living, il mobile può occupare tutta la parete, sviluppandosi nelle due direzioni e sfruttando tutta la superficie in modo intelligente e organico.



Lo schema generalmente è quello quadrato, con moduli lineari e precisi che si moltiplicano, aumentando o diminuendo in altezza. Sia che sia in evidenza lo schema della struttura o sia che siano visibili solo le linee perimetrali del pensile, la parete consente di concentrare l’attenzione di tutti gli elementi di uno spazio a giorno.

Idee per arredare la parete se il soggiorno è piccolo