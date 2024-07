Tra i mobili porta tv moderni scegli il modello che fa per te

Scegli mobili porta tv moderni freestanding

Il mercato offre modelli alti oppure bassi e lunghi, perfetti per schermi di grandi dimensioni, offrendo al contempo ampio spazio interno per contenere vari oggetti. I mobili porta tv sospesi , invece, sono ideali per chi cerca un design minimale e poco ingombrante, liberando il pavimento.

La TV trova spazio in pareti attrezzate o librerie

La libreria a parete Aria di Porada con mobile porta TV è progettata per soddisfare le esigenze abitative più diverse; grazie alle colonne portanti in legno massello di frassino, fissabili sia a parete che a soffitto e disponibili in varie altezze, questo sistema offre una grande versatilità.

Il sistema giorno modulare Selecta di Lema si aggiorna con nuove finiture ed elementi, garantendo una soluzione moderna e versatile per l'arredamento del soggiorno; integra cablaggi per l'uso di strumenti multimediali, offrendo funzionalità avanzata e un'estetica raffinata.

Le librerie modulari , invece, offrono flessibilità e capacità di adattarsi a diverse esigenze di spazio; è possibile optare per arredi di grandi dimensioni che occupano l'intera parete o per modelli più compatti , offrendo all'apparecchio uno spazio da protagonista.

Se lo spazio lo consente, una parete attrezzata può sostituire egregiamente i mobili porta TV moderni ; questa soluzione multifunzionale fornisce un supporto adeguato per l'apparecchio e include spazi per contenere ed esporre oggetti.

I mobili porta TV moderni perfetti per i piccoli spazi

Se dobbiamo arredare piccoli spazi, la scelta del complemento d'arredo giusto è fondamentale per ottimizzare l'ambiente senza sacrificare lo stile; i carrelli sono mobili porta TV moderni agili e compatti, ideali per queste situazioni, che offrono alternative funzionali e versatili.

Si tratta di strutture leggere e multifunzionali che combinano eleganza e praticità e che a volte includono mensole e cassetti per un'organizzazione efficiente, inoltre, le opzioni con ruote rappresentano scelte intelligenti, offrendo la possibilità di essere trasportati facilmente in altre stanze.

Questi mobili non solo offrono un supporto sicuro per la TV, ma anche spazi di contenimento per dispositivi e accessori, mantenendo l'ambiente organizzato e sempre in ordine.

Cobra, il supporto per monitor/TV di Casamania & Horm, è finemente levigato a mano e dotato di ruote con freno, per un facile spostamento e stabilità. È equipaggiato con prese multiple per l'alimentazione di dispositivi audiovisivi posizionati sul ripiano superiore, inoltre, dispone di un passacavi nascosto e discreto, che contribuisce a mantenere l'ambiente ordinato e privo di ingombri visibili.