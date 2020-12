Detrazione per spese fino a 16mila euro con la legge di Bilancio 2021

Innalzamento del tetto di spesa da 10mila a 16mila

Questa è davvero una buona notizia: secondo quanto previsto da un emendamento alla Manovra 2021 approvato in commissione Bilancio alla Camera, il tetto di spesa per relativo al Bonus Mobili sale da 10mila a 16mila euro e si possono, come sempre, includere eventuali spese di trasporto e montaggio. La detrazione Irpef rimane pari al 50 per cento della spesa sostenuta (e documentata) ed è confermata anche la ripartizione in dieci rate annuali di eguale importo. Facciamo un veloce ripasso. Può richiedere la suddetta agevolazione chiunque acquisti non solo mobili (dalle cucine ai letti, dai tavoli agli armadi) ma anche grandi elettrodomestici di classe energetica pari o superiore ad A+ (per i forni e le lavasciuga va bene pure la classe A), purché siano destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo. Non è necessario , di contro, che l’acquisto riguardi l’ambiente interessato dagli interventi; per fare un esempio, chi sta rinnovando la camera da letto può usufruire del Bonus per comprare un frigorifero. Occorre, di contro, che i lavori risultino iniziati prima dell’acquisto dei beni e il contribuente abbia usufruito della corrispondente detrazione fiscale.

Cosa bisogna fare per avere il Bonus Mobili

Innanzi tutto, determinante è la questione dei pagamenti: per ottenere il Bonus Mobili e grandi elettrodomestici bisogna utilizzare la carta di debito o credito oppure effettuare un bonifico. Chi paga in contanti, tramite assegni o in altri modi non può richiedere la detrazione.



Quest’ultima è invece ammessa anche se i beni vengono acquistati con un finanziamento a rate, a patto che la società che lo eroga paghi il corrispettivo con le medesime modalità appena indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.



Come specifica l’Agenzia delle Entrate, bisogna inoltre conservare i seguenti documenti:

Ricevuta del bonifico.

Ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito).

Documentazione di addebito sul conto corrente.

Fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (lo scontrino fiscale è equivalente).



In molti si chiedono se la sostituzione della caldaia rappresenti un via libera per l’agevolazione; la risposta è sì, in quanto rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria, però occorre che ci sia un risparmio energetico concreto e dimostrabile rispetto alla situazione precedente.