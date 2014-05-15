Redazione - 15 maggio 201409 giugno 2026
Case prefabbricate ecologiche: vantaggi, informazioni e consigli
Guida alle case prefabbricate ecologiche: vantaggi, materiali, risparmio energetico, permessi, costi e tempi per costruire una casa sostenibile.
Redazione - 15 maggio 201409 giugno 2026
Case prefabbricate ecologiche: cosa sono e come sono fatte
Le case prefabbricate ecologiche sono progettate con una grande attenzione alla qualità dei materiali e sostenibilità dell’intero processo edilizio.
L’obiettivo è quello di realizzare case luminose, con una temperatura interna sempre gradevole limitando i consumi degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Sono case modulari, cioè composte da moduli prodotti in stabilimento e successivamente trasportati per essere assemblati in cantiere.
Pareti, solai, coperture e altri componenti vengono realizzati seguendo un progetto definito in anticipo, in base alle esigenze del committente. Il controllo di qualità è elevato e si azzerano le possibilità di errori e, quindi, di scarti di materie prime.
Il risultato è una contesto residenziale in bioedilizia che rispetta i canoni energetici ed utilizza materiali ecologici, vernici non dannose per la salute e isolanti come sughero, lana di roccia o fibra di legno.
I vantaggi e cosa comprende il servizio chiavi in mano
- Le case prefabbricate ecologiche sono antisismiche e durano nel tempo. Consumano poca energia perché sono dotate di impianti di ultima generazione alimentati da fonti rinnovabili (leggi qui per capire come funzionano i pannelli solari). Favoriscono quindi l'indipendenza energetica e contribuiscono alla riduzione dell'impatto ambientale.
- Poiché i moduli sono realizzati in fabbrica si riducono gli imprevisti. Si ha un maggiore controllo sui costi perché gli sprechi sono ridotti al minimo: le case prefabbricate costano meno di quelle tradizionali (risparmio del 25-30%).
- I tempi di cantiere sono brevi, quindi è minore anche il costo della manodopera. Le case prefabbricate sono realizzabili in 3 o 4 mesi, a seconda della complessità del progetto.
- Sono realizzabili in qualsiasi stile e metratura, con una distribuzione dei locali che soddisfa ogni esigenza, grandi aperture verso l'esterno, finiture di tendenza e integrazione della domotica per la casa.
Nel settore il termine "chiavi in mano" non è standardizzato: due aziende possono usare la stessa espressione ma includere cose molto diverse. Comprende generalmente lo scavo per le fondazioni e l'assemblaggio della struttura oltre a: impianti elettrici, idraulici, sistemi di riscaldamento e raffreddamento, posa di pavimenti e rivestimenti, serramenti e sistemi di isolamento termico e acustico come previsto dal contratto. Di solito, le pratiche urbanistiche e autorizzative restano in capo al professionista incaricato dal committente. Prima di decidere consigliamo di chiarire questo aspetto nei dettagli.
Con quali materiali sono fatti i pannelli
Quando si parla di case prefabbricate ecologiche nella maggior parte dei casi si fa riferimento a edifici in legno. La scelta non è casuale: è una risorsa naturale rinnovabile e per questo rappresenta il materiale più utilizzato nell'ambito dell'edilizia sostenibile. È certificato e proviene da foreste gestite in modo responsabile che rispettano l'ambiente. Permette di realizzare involucri efficienti dal punto di vista energetico e in linea con gli attuali standard costruttivi.
Ci sono anche prefabbricati realizzati con pannelli in calcestruzzo. Il principale punto di forza di questo materiale è la sua elevata massa termica, cioè la capacità di assorbire e rilasciare calore contribuendo alla stabilità della temperatura interna.
Requisiti da rispettare e permesso per costruire
Nel caso di costruzione ex novo sarà necessario presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza il progetto completo della casa prefabbricata, insieme alle relazioni tecniche e agli elaborati grafici e descrittivi.
Il progetto, accompagnato da tutte le documentazioni previste, sarà sottoposto al parere della commissione edilizia del Comune per valutarne la conformità alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti.
Solo dopo l'approvazione della commissione sarà possibile avviare i lavori di costruzione della casa.
Qual è il costo delle case prefabbricate ecologiche
Per costruire case prefabbricate ecologiche oltre al costo del prefabbricato stesso è necessario considerare una serie di spese aggiuntive:
- Se dovete acquistare il terreno il prezzo al metro quadro dipende dalla zona. Aggiungete l'Imposta di registro (nella misura del 9% se acquisti da un privato) e la parcella del notaio per la stipula dell'atto (dai 1.500 ai 3.000 euro, a seconda del valore del terreno e onorario richiesto).
- Il progetto deve essere redatto da un professionista qualificato, il cui costo può variare dal 2% al 5% del valore complessivo dell'intervento.
Per le case prefabbricate in legno, optando per la formula chiavi in mano, il prezzo medio è di circa 1.500 euro al metro quadro. Il totale per un'abitazione di 100 metri quadri è di circa 150.000-200.000 euro, a seconda del grado di personalizzazione: finiture per esterni e interni scelti e complessità del progetto.
Domande frequenti sulle case prefabbricate ecologiche
-
Che cosa sono le case prefabbricate ecologiche e come vengono realizzate?Le case prefabbricate ecologiche sono abitazioni in bioedilizia composte da moduli prefabbricati in stabilimento e successivamente assemblati in cantiere. Questo processo industriale consente un controllo di qualità molto elevato, azzerando le possibilità di errore nella realizzazione di pareti, solai e coperture, e limitando al minimo lo scarto di materie prime.
-
Quali sono i principali obiettivi energetici di queste strutture sostenibili?L'obiettivo primario della progettazione ecologica è realizzare ambienti residenziali sani, molto luminosi e con una temperatura interna sempre gradevole. Grazie a un isolamento termico d'eccellenza, queste costruzioni riducono drasticamente i consumi degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, garantendo bollette leggere e un basso impatto ambientale.
-
Quali materiali ecologici vengono impiegati nell'isolamento e nelle finiture?Per salvaguardare la salute degli occupanti e la sostenibilità del progetto, l'edilizia prefabbricata si avvale di materiali ecologici certificati. Per gli strati isolanti delle pareti e del tetto si prediligono la lana di roccia o la fibra di legno, mentre per le parti a vista e le tinteggiature si impiegano esclusivamente vernici non dannose per la salute.
-
Quali sono i vantaggi della modularità rispetto all'edilizia tradizionale?Rispetto ai sistemi costruttivi in muratura tradizionali, la modularità offre tempi di esecuzione certi e rapidi, poiché i componenti arrivano in cantiere già pronti per la messa in posa. Come specificato nelle guide di Arredamento.it, la produzione predefinita a monte azzera gli imprevisti di cantiere, ottimizzando i costi complessivi e garantendo il pieno rispetto del progetto architettonico stabilito con il committente.
-
Quali verifiche e figure professionali servono prima di avviare il cantiere?Per realizzare un'abitazione prefabbricata è indispensabile disporre di un terreno edificabile e di un progetto approvato. Le linee guida evidenziano la necessità di nominare un Direttore Lavori e figure specializzate per gestire la sicurezza in cantiere, effettuando preliminarmente indagini geologiche sul suolo per verificare la corretta posa delle fondazioni.
-
Quali proprietà strutturali rendono sicure le case in bioedilizia prefabbricate?Oltre al risparmio energetico e al benessere termoigrometrico, queste case offrono elevati standard di sicurezza statica. La struttura robusta e la flessibilità dei moduli conferisce agli edifici doti antisismiche eccellenti, risultando particolarmente indicati anche nelle aree geografiche classificate a maggior rischio.