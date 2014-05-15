Case prefabbricate ecologiche: vantaggi, informazioni e consigli

Case prefabbricate ecologiche: cosa sono e come sono fatte

Le case prefabbricate ecologiche sono progettate con una grande attenzione alla qualità dei materiali e sostenibilità dell’intero processo edilizio.



L’obiettivo è quello di realizzare case luminose, con una temperatura interna sempre gradevole limitando i consumi degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Sono case modulari, cioè composte da moduli prodotti in stabilimento e successivamente trasportati per essere assemblati in cantiere.



Pareti, solai, coperture e altri componenti vengono realizzati seguendo un progetto definito in anticipo, in base alle esigenze del committente. Il controllo di qualità è elevato e si azzerano le possibilità di errori e, quindi, di scarti di materie prime.



Il risultato è una contesto residenziale in bioedilizia che rispetta i canoni energetici ed utilizza materiali ecologici, vernici non dannose per la salute e isolanti come sughero, lana di roccia o fibra di legno.