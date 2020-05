I colori che preferiamo per la zona notte

Legno naturale e giallo per uno stile nordico minimale

La zona notte è uno spazio rilevante all’interno di casa poiché utile al riposo del corpo e della mente.

Per la scelta delle cromie di mobili e pareti, impiegare toni naturali del legno per gli arredi e un tocco di colore per complementi o tessili può caratterizzare lo spazio di stile rendendolo piacevole e naturale.

In foto, la camera da letto Maestrale di Scandola con letto Plana, mette in mostra quando detto: la leggerezza e naturalezza del legno naturale chiaro accostata al tono allegro e vivo del giallo sole per complementi e tessili.

Importante non sovraccaricare l’ambiente: le pareti bianche neutre e sobrie, enfatizzeranno l’associazione cromatica rendendo lo spazio moderno e caratteristico con un tocco naturale.

Le linee degli arredi semplici e lineari, rendono l'ambiente ordinato e leggero, composto e rilassante.

La composizione è gradevolmente bilanciata dal contrasto cromatico dell’inserto a cassetti giallo sole nell’armadiatura, dalle mensole monolitiche minimali nella stessa tinta sulla boiserie del letto retro testata e il comò completa la triangolazione del colore, sempre in un vivo giallo sole.

Tortora e nero per una camera elegante e moderna

Eleganza, design e stile in uno con l’accostamento cromatico del tortora, colore naturale e rilassante con il nero, elegante e carico di glamour, per spazi caratteristici e particolari.

L’ambiente caratterizzato da questi due colori è senza ombra di dubbio elegante e accogliente: la tinta tortora in tutte le sue sfumature dalla più chiara a quella più scura permette di essere associata a svariate cromie, al pari del bianco e del grigio.

Accostata al nero poi, rende un ambiente nel quale i due colori si enfatizzino a vicenda, rendendo lo spazio ricercato e mai banale.

In foto, il letto Piuma di Twils, dall’anima minimale, forme lineari e monolitiche, in tessuto color tortora con tessili e cuscini in varie tonalità della stessa cromia.

Le pareti nere poi, enfatizzano l’eleganza dell’arredo rendendolo protagonista.

La camera da letto tortora e nera si arricchisce di stile e luminosità se completata da complementi e decori illuminanti da appoggio e alle pareti.

Azzurro e bianco per un ambiente primaverile e naturale

Azzurro e bianco, un accostamento di colori fresco e leggero che riporta alla primavera: colori sobri e rilassanti, in tinte pastello, per ambienti comfort e glamour, senza tempo.

Spesso l’accostamento di colori bianco azzurro può essere gradevolmente completato con arredi o complementi in tinta legno naturale, per tocco nordico moderno.

Le tonalità azzurro pastello, accostate al bianco lasciano spazio ad un ulteriore apporto cromatico dato dalle tinte sabbia ed ecrù.

Colori classici e accoglienti che rendono lo spazio piacevolmente nuovo e giovane, in un mix di leggerezza e tranquillità.

Il foto, il letto Margot di Novamobili presenta una struttura lineare moderna in ferro nero con girp letto lineare caratterizzato da imbottitura morbida e rivestimento in tessuto effetto lino, dalla cromia azzurro carta da zucchero, accostato a tessili per il letto di varie tonalità della stessa tinta per un effetto davvero gradevole.

La testata è bassa, imbottita e a doppio cuscino per un maggiore ergonomia.

Verde oliva e color terra per uno stile glamour ed elegante

Eleganza, stile e design minimale trovano facilmente incontro accostando il bianco ai toni della terra.

Completare il tutto con un tocco di colore sarà poi l’elemento di stile: un verde oliva desaturato o un blu petrolio sapranno ravvivare l’ambiente caratterizzandolo di innovazione.

In foto, il letto Tablet di Tomasella illustra alla perfezione quanto detto: forme monolitiche essenziali e minimali di colore bianco intervallate da inserti dai toni della terra mediante una striscia che taglia l’arredo caratterizzato da laminato, orizzontalmente sul fronte dell’armadio e decentrato per la testata del letto.

Il giroletto è rigido, retto e squadrato per un effetto contemporaneo essenziale.

I tessili ricalcano la stessa cromia dei tagli del materiale ad intarsio, nei toni del marrone ed ecrù per implementare lo stile e l’eleganza affinchè lo spazio risulti caldo e accogliente.

Una parete verde oliva dal tono desaturato, completa e caratterizza lo spazio e gli arredi con stile e particolarità aggiungendo un tocco di classe.

Bianco e legno per un design senza tempo

Semplicità, purezza ed eleganza caratterizzano la zona notte in legno naturale e bianco.

La scelta del bianco nell’arredamento dello spazio notte può essere sinonimo di classico e tradizione ma al tempo stesso anche di stile contemporaneo o design moderno: svariate le tendenze, proprio come le tante tonalità differenti del colore bianco.

In foto, il letto Barrique di Scandola con struttura in legno chiaro naturale e tessili bianchi in un delicato mix tra eleganza classica e modernità.

Le linee rette regolano e dettano lo stile: contemporaneo ed essenziale, minimalista e pulito.

Al tempo stesso, però, eccentrico grazie alla testata caratterizzata da doghe in legno di differenti altezze che creano un motivo e una particolare articolazione in contrasto alla rigidezza e linearità delle forme degli arredi.

Il legno naturale chiaro in associazione con le pareti total white e i tessili bianchi o chiari preferibilemnte a trama larga e in fibra naturale, permettono di percepire lo spazio molto più ampio e arioso, luminoso e rilassante.

Terra e grigio per un design etno-chic

Stile moderno ma caldo e accogliente, caratterizzato dai toni della terra, colori mattone, rosso, terracotta, colori e design dall’animo anticonformista e libero dello stile etnico e chic, bilanciato dal rigore del grigio nelle sue svariare tonalità.

È fondamentale però prestare attenzione al tono di grigio che si associ al caldo dei colori della terra: grigi caldi o neutri saranno perfetti per enfatizzare questi accostamenti, meno i grigi dai toni freddi per un effetto poco gradevole, escludendo colori metallizzati che renderebbero l’ambiente eccentrico e particolare.

In foto, il letto Philip Basso Di Twils, matrimoniale imbottito dalle linee moderne e molto morbide, con rivestimento tessile e giroletto di importante altezza, con piedini da appoggio a terra appena percettibili, a rendere una forma monolitica e importante.

La testiera è caratterizzata da due ampi cuscini imbottiti di forma regolare ed essenziale, rivestiti con materiale tessile, in tinta con il giroletto, color mattone.

Toni caldi e accoglienti, controbilanciati dalla parete retrostante in toni di grigio a rendere l’ambiente etno chic, con un tocco di industriale.

Blu petrolio e legno, eleganza contemporanea

Particolare e gradevole, accogliente e glamour, l'ambiente che nasce dall'accostamento a contrasto caratterizzato dal blu petrolio con il legno naturale chiaro.

Un contrasto di toni dato dall’associazione di un colore caldo con uno freddo, di chiaroscuro per l’intensità del blu e la delicatezza del legno con toni chiari e neutri.

In foto, la stanza da letto di Novamobili si caratterizza di un letto matrimoniale blu petrolio dalle ampie e morbide forme, con testiera capitonnè impunturata, dalle linee rette ed eleganti.

Il letto Modo si caratterizza di un alto giroletto imbottito con rivestimento tessile, privo di piedini ma con appoggio a terra.

In contrapposizione con le forme morbide e accoglienti del letto, il comò e il comodino, dalle linee rette, semplici e moderne, in legno naturale: anche il colore, crea un gradevole contrasto di caldo e freddo tra il blu petrolio dell’imbottito e la tinta neutra del legno oltre che di chiaro scuro.

Black and white, minimal design