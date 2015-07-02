Idee su come arredare una camera da letto contemporanea

Come arredare la camera da letto contemporanea

Il viaggio nel mondo della camera da letto contemporanea inizia dal letto. Il suo profilo è avvolgente e l'imponenza del volume misurata. Le testate del letto in legno devono essere prive di eccessive decorazioni; la testiera imbottita, in tessuto o pelle, offre un'accoglienza superiore.



Il comò e i comodini contribuiscono in modo significativo a completare l'insieme. Le loro forme, pur essendo geometriche, sono gentili. L'armadio deve inserirsi con armonia e un design impeccabile che non rinuncia alla massima funzionalità. I materiali sono pregiati, come il legno, il vetro e il cuoio. A volte ci sono dei particolari in metallo su pezzi d'arredo che non passano inosservati.



Il comò Concetto di Cantori coniuga arte e design. È in legno con dettagli decorativi in metallo che diventano maniglie discrete, fondendo l'essenza della tradizione con un design contemporaneo e funzionale.



Stave di Novamobili ha un look ricercato. Le ante in legno con doghe verticali rendono impeccabile l'estetica del guardaroba. Non ci sono maniglie a vista ma un sistema di apertura push-pull.



Il set comò e comodini Julian di Cattelan Italia cattura l'attenzione e arricchisce la stanza con la sua presenza. Il legno si unisce con la ceramica e l'acciaio, regalando alto design e forte impatto visivo.