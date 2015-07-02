Idee su come arredare una camera da letto contemporanea

Redazione - 02 luglio 201517 novembre 2025
La camera da letto contemporanea reinterpreta il gusto classico con linee più semplici e regala ambienti di una bellezza unica e intramontabile.
La camera da letto contemporanea si afferma come rifugio di quiete, un luogo dove la semplicità delle linee si fonde con un'estetica di raffinata eleganza. Questa filosofia progettuale genera ambienti sofisticati e mai banali, attenti ai gusti delle nuove generazioni e dei clienti più esigenti.
La cura di ogni dettaglio è meticolosa e si esprime attraverso un'identità che non rinuncia alla praticità. È uno spazio che invita al riposo e suscita emozioni con la sua sobria ricercatezza, proiettando chi la vive in una dimensione di lusso discreto.
Le Fablier propone il letto Nirvana, realizzato con legno massello di rovere e testata in pelle. È un'espressione di bellezza autentica e sinonimo di eccellente qualità artigianale.
Il viaggio nel mondo della camera da letto contemporanea inizia dal letto. Il suo profilo è avvolgente e l'imponenza del volume misurata. Le testate del letto in legno devono essere prive di eccessive decorazioni; la testiera imbottita, in tessuto o pelle, offre un'accoglienza superiore.
Il comò e i comodini contribuiscono in modo significativo a completare l'insieme. Le loro forme, pur essendo geometriche, sono gentili. L'armadio deve inserirsi con armonia e un design impeccabile che non rinuncia alla massima funzionalità. I materiali sono pregiati, come il legno, il vetro e il cuoio. A volte ci sono dei particolari in metallo su pezzi d'arredo che non passano inosservati.
Il comò Concetto di Cantori coniuga arte e design. È in legno con dettagli decorativi in metallo che diventano maniglie discrete, fondendo l'essenza della tradizione con un design contemporaneo e funzionale.
Stave di Novamobili ha un look ricercato. Le ante in legno con doghe verticali rendono impeccabile l'estetica del guardaroba. Non ci sono maniglie a vista ma un sistema di apertura push-pull.
Il set comò e comodini Julian di Cattelan Italia cattura l'attenzione e arricchisce la stanza con la sua presenza. Il legno si unisce con la ceramica e l'acciaio, regalando alto design e forte impatto visivo.
Per quanto riguarda la pittura murale, in una camera da letto piccola in stile contemporaneo vi suggeriamo delle tonalità molto chiare, tipo color sabbia, cipria, oppure il classico bianco. La carta da parati può essere utilizzata per la parete dietro al letto, in una fantasia molto delicata; una boiserie in legno diventa la protagonista indiscussa.
La stessa regola si può applicare al colore del letto e ai mobili contenitori, che possono essere in color legno naturale oppure laccati avorio, crema oppure tortora nelle sue diverse sfumature. Le tende dovrebbero essere confezionate con materiali leggeri e trasparenti, per favorire l'ingresso della luce naturale.
Bellagio di Morelato è frutto di una sapiente lavorazione artigianale, con forme ricche di fascino. È in legno di frassino con poggiatesta imbottito per massimizzare la sensazione di comfort.
Per completare la tua camera da letto contemporanea punta su complementi d'arredo che inseriscono un ulteriore tocco di personalità. Una poltrona comoda e raffinata è una scelta che arricchisce l'ambiente con gusto e praticità. Un tappeto di qualità aggiungerà un tocco di calore.
Anche l'illuminazione svolge un ruolo insostituibile nella creazione dell'atmosfera desiderata. Colloca un lampadario a sospensione centrale e delle lampade da comodino che offrono una luce più intima e direzionata.
Ziggy Bed Soft di Porada è perfetto per arredare una stanza dal sapore contemporaneo. La struttura è in frassino o noce canaletta; la testata, divisa in due parti, è disponibile nei colori della collezione Zenith.
Poltroncina Camille di Oggioni: un modello sfoderabile con struttura e braccioli in legno di frassino, proposta nei tessuti e finiture del campionario.
La poltrona Patti di BertO è in frassino, anche tinto nero. È disponibile con rivestimento della seduta in tessuto o pelle pieno fiore e schienale in paglia di Vienna.