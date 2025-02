Feng Shui in camera da letto, come arredare la stanza

Feng Shui in camera da letto, i colori più adatti per le pareti

La scelta dei colori in camera da letto è fondamentale per creare un’atmosfera di assoluto relax. Le tonalità chiare e pastello, come il beige, l’avorio, il verde salvia o l’azzurro tenue aiutano la mente a distendersi dopo una giornata intensa.

Al contrario, nuances troppo accese o sature possono risultare stimolanti e disturbare i momenti prima di addormentarsi. Per sottolineare la connessione con la natura si possono arricchire le pareti con una carta da parati che raffiguri paesaggi naturali. Questo elemento decorativo amplifica la sensazione di serenità.

Carta da parati Suiseki di Glamora, un motivo con effetto tela che valorizza uno spazio in perfetta sintonia con la natura.