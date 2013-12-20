La bellezza autentica delle testate del letto in legno

La versatilità delle testate del letto in legno

Le testate del letto in legno ci avvicinano al mondo della natura e sono un classico intramontabile. Si distinguono per le loro linee pulite ed essenziali. È in realtà una semplicità solo apparente, che mette al primo posto lo studio di ogni minimo dettaglio per offrire ambienti sempre più ricercati.



Solido e resistente, il legno naturale è una scelta di pregio e, a seconda dell'essenza, sono disponibili colori scuri oppure chiari. Ci sono poi le versioni laccate in molteplici varianti cromatiche, senza dimenticare il classico bianco. La testiera può essere dotata di accessori che ne completano il look e la funzionalità.



Vanquish Flap di Oggioni è un letto in legno disponibile nelle finiture del campionario e in diverse tinte con finitura a poro aperto o liscio. La testiera è attrezzabile con vani a giorno oppure con cassetti.