La bellezza autentica delle testate del letto in legno

Redazione - 20 dicembre 201321 ottobre 2025
Ecco perché le testate del letto in legno continuano ad essere così apprezzate e sono sempre più richieste per il loro valore estetico.
Redazione - 20 dicembre 201321 ottobre 2025
Le testate del letto in legno ci avvicinano al mondo della natura e sono un classico intramontabile. Si distinguono per le loro linee pulite ed essenziali. È in realtà una semplicità solo apparente, che mette al primo posto lo studio di ogni minimo dettaglio per offrire ambienti sempre più ricercati.
Solido e resistente, il legno naturale è una scelta di pregio e, a seconda dell'essenza, sono disponibili colori scuri oppure chiari. Ci sono poi le versioni laccate in molteplici varianti cromatiche, senza dimenticare il classico bianco. La testiera può essere dotata di accessori che ne completano il look e la funzionalità.
Vanquish Flap di Oggioni è un letto in legno disponibile nelle finiture del campionario e in diverse tinte con finitura a poro aperto o liscio. La testiera è attrezzabile con vani a giorno oppure con cassetti.
Nazarè di Ozzio Italia valorizza l'ambiente notte con una testata asimmetrica in legno. Il letto può essere richiesto nella versione sospesa oppure in quella dotata di pratico contenitore. Sono disponibili led scendiletto e retro testiera ed accessori come mensole e il tavolino fianco letto modello Malibù.
La testata del letto in legno scalda l’ambiente con sobrietà, dà ritmo alla parete e si adatta con naturalezza sia alle camere moderne che a quelle dal gusto più tradizionale.
Un consiglio per valorizzare la testata del letto in legno è quello di evitare un eccessivo total look. Potrai accostarla ad un guardaroba e comodini in legno laccato per movimentare la visione dell'insieme. A seconda dei tuoi gusti potrai prevedere una tonalità coordinata o un sapiente mix&match. Lascia che sia un tocco di colore a regalare il colpo d’occhio finale: meglio se in deciso contrasto.
Lavora poi con un corretto progetto illuminotecnico. Crea una luce soffusa generale e una fonte d'accento per la lettura, privilegiando temperature calde per esaltare le venature del legno e le cromie presenti nella stanza. In questo modo l'atmosfera sarà perfetta.
Il letto matrimoniale in legno modello Grecale di Santa Lucia Mobili mostra sulla testiera due tagli che interrompono con originalità la superficie. In corrispondenza di questo segno grafico c'è un interruttore con il quale è possibile accendere e spegnere una piccola luce.