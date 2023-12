La testiera letto imbottita, simbolo di comfort e relax

Quali sono le caratteristiche delle testiere letto imbottite

Sono morbide , confortevoli e in alcuni modelli reclinabili , per rendere il letto un luogo ideale per rilassarsi, leggere o guardare la tv, inoltre, l'imbottitura, offre un supporto piacevole per la schiena, riducendo la possibilità di dolori e fastidi.

Come scegliere il materiale giusto per la testiera letto imbottita

Il letto in tessuto Virgin Bed, di MisuraEmme , con la sua forma scultorea rappresenta la vocazione sartoriale dell'azienda, è disponibile in tessuto o pelle e nelle dimensioni americane king size e queen size.‎

Flou propone il letto Baia con testiera generosa ed accogliente, rivestimento disponibile in tessuto o pelle completamente sfoderabile, esili piedini in metallo gli conferiscono un aspetto leggereo e raffinato.

La raffinatezza della testiera letto imbottita Capitonné

Il motivo Capitonné, consiste in bottoni sistemati in modo equidistante sulla superficie, che crea un effetto di rete decorativa e un particolare gioco di onde che enfatizza la morbidezza e il comfort dell'imbottitura, è ideale per chi cerca un'elevata qualità nell'arredamento della propria camera da letto.

Consigli per mantenere pulita la testiera letto imbottita

La testiera letto imbottita in tessuto può richiedere un po' di attenzione in più, specialmente se si tratta di elementi non sfoderabili: è consigliabile utilizzare una spazzola a fibre morbide per asportare delicatamente la polvere e poi l’aspirapolvere per eliminare i residui.

Sul mercato sono disponibili anche prodotti spray per effettuare il lavaggio a secco dei tessuti, per evitare che continui lavaggi ad acqua li possano scolorire con il tempo.

Per le testiere in pelle, è sufficiente pulire la superficie con un panno umido oppure utilizzare un prodotto specifico per questo materiale.

Molteni & C presenta il nuovo letto Ovidio, la testiera, elegante e ricercata, è disponibile sia in pelle che in tessuto, un profilo in metallo brunito con gli angoli arrotondati definisce discretamente la struttura.