Redazione - 28 aprile 2014

I migliori modelli di letto matrimoniale a scomparsa con divano

I letti matrimoniali a scomparsa con divano sono una valida alternativa se si vive in un monolocale o in un piccolo bilocale. Sono la soluzione ideale per ambienti in cui si rende necessario un minimo ingombro con la possibilità di avere a disposizione un divano per sfruttare al meglio gli spazi di giorno.

I migliori prodotti in commercio sono molto pratici da utilizzare: di solito sono dotati di meccanismi per agevolare le operazioni di apertura e chiusura del letto . Per averlo pronto in pochi secondi è sufficiente rimuovere i due cuscini schienali del divano, tirare una sorta di cordicella e premere la seduta verso il basso.

In foto, alcune composizioni con letti matrimoniali a scomparsa con divani proposte da Clever abbinati ad armati e a pareti attrezzate.

3 motivi per scegliere un letto matrimoniale a scomparsa

Perché scegliere un letto matrimoniale a scomparsa e non, magari un semplice divano letto? Ecco tre validi motivi. Il materasso ortopedico e la rete a doghe , specialmente nelle marche specializzate, sono di buona qualità e, soprattutto non sono pieghevoli, bensì a ribalta;

, specialmente nelle marche specializzate, sono di e, soprattutto non sono pieghevoli, bensì a ribalta; i movimenti sono più facili , spesso per questi letti hanno movimenti assistiti da pistoni a gas o comunque sono dotati di sistemi che permettono di aprirli in modo agevole, semplice e sicuro;

, spesso per questi letti hanno da pistoni a gas o comunque sono dotati di sistemi che permettono di aprirli in modo agevole, semplice e sicuro; il rifacimento del letto è molto comodo, si può mettere via con lenzuola e coperte , non serve rifarlo ogni volta. Moletto di Respace è un letto matrimoniale a scomparsa imbottito che si chiude in un armadio e si fonde con il divano. Il meccanismo ha il piede sincronizzato, molto facile da aprire e chiudere. è un letto matrimoniale a scomparsa imbottito che si chiude in un armadio e si fonde con il divano. Il meccanismo ha il piede sincronizzato, molto facile da aprire e chiudere.

Quanto costa un letto matrimoniale a scomparsa

Abbiamo già ribadito quanto un letto matrimoniale a scomparsa sia utile per ottimizzare gli spazi di casa, soprattutto quelli piccoli. Ma quanto costa questo tipo di prodotto?

Il prezzo dipende ovviamente da diverse variabili come per esempio il tipo di materiale con cui è costruito il letto, la tipologia di materasso e lo stile del letto. In generale il costo può variare dai 200 euro delle soluzioni low cost fino ai 5 mila euro delle marche specializzate. Acquistare online inoltre sarà sicuramente più economico che comprare in un negozio specializzato in mobili e arredamento, dove però si avrà un certo tipo di assistenza.

Nelle foto, Pratico S06 di Spinelli, un sistema trasformabile composto da un letto matrimoniale verticale pronto all’uso. Nella versione giorno diventa un tavolo che scompare con l’apertura del letto e si posiziona sotto la rete.



