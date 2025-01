Letti imbottiti, eleganza e comfort in camera da letto

I letti imbottiti classici

Per chi preferisce lo stile classico, i letti imbottiti abbandonano le estetiche essenziali a favore di un mood in cui gli ornamenti regalano dettagli preziosi e raffinati.

Le testiere abbondano in pieghe, modanature, cuciture a vista, imbottiture capitonné, elementi decorativi vari, dai bottoni alle eleganti passamanerie, in un design ricco di particolari.

Fa parte della Collezione Bohemian il letto classico imbottito in velluto Valentino di Cantori, con cornice in ferro curvata con tanto di finitura in oro e tessuto per l’imbottitura dalla lavorazione sartoriale e trapuntata.