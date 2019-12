Quali sono le testiere letto matrimoniale di moda

Redazione - 22 dicembre 2013

4 utili consigli per la scelta della testiera del letto

Per la scelta di una testiera del letto è importante considerare diversi fattori a partire da stile, materiale e design il tutto in relazione all’abbinamento con i mobili presenti.

Ecco 4 consigli utili per la scelta: Valutare forma e linea: è fondamentale creare un ambiente armonioso, valutando che tra gli arredi ci sia equilibrio e bilanciamento sia in forme sia in dimensioni. I modelli bassi ad esempio, dalla forma semplice, si adattano a diversi stili con più facilità. Scegliere testate sfoderabili: opzione sempre preferita per una maggiore facilità di manutenzione. Materiali: per le testate imbottite attenzione alla scelta di materiali non lavabili o facili da macchiare. Preferiamo pelle, ecopelle e tessuti sfoderabili. Testate rigide: valutiamo l’ergonomia della testata che andremo a scegliere nel caso si preferiscano legno e metalli, per evitare situazioni di discomfort una volta acquistato il prodotto. Proviamo sempre il letto e la sua testata prima dell’acquisto.

Come realizzare testiere fai da te

Altra possibilità per la scelta della testata del letto è autoprodursi una testiera letto fai da te.

Per la realizzazione è possibile scegliere differenti materiali tra cui: Legno : è possibile utilizzare assi di legno disposte in verticale, come mostra la foto della testata realizzata da Nicola Rebellato oppure disporre le assi in orizzontale o ancora, utilizzare piccoli tronchi sezionati a metà, di cui si lasci a vista la corteccia stabilizzata con vernici apposite o colorando il legno.

: è possibile utilizzare assi di legno disposte in verticale, come mostra la foto della testata realizzata da Nicola Rebellato oppure disporre le assi in orizzontale o ancora, utilizzare piccoli tronchi sezionati a metà, di cui si lasci a vista la corteccia stabilizzata con vernici apposite o colorando il legno. Metalli : lastre in metallo, semplici o lavorate, con decori pre disegnati e finiti a taglio laser o semplicemente ferro lavorato a mano, curvato. La scelta definirà lo stile.

: lastre in metallo, semplici o lavorate, con decori pre disegnati e finiti a taglio laser o semplicemente ferro lavorato a mano, curvato. La scelta definirà lo stile. Tessuti : imbottire con gommapiuma un pannello di legno e poi rivestirlo, sarà un lavoro davvero piacevole, soprattutto nella scelta delle forme e dei colori. Completare il tutto con grossi bottoni saprà dare un tocco glamour.

: imbottire con gommapiuma un pannello di legno e poi rivestirlo, sarà un lavoro davvero piacevole, soprattutto nella scelta delle forme e dei colori. Completare il tutto con grossi bottoni saprà dare un tocco glamour. Recycle: utilizzando pannelli di vario genere da riutilizzo, come persiane, porte o pallet.

Testiere letto originali e di design

Le testiere letto possono essere caratterizzate da design più particolari e ricercati del solito, vediamone alcune: testiere asimmetriche : il letto non è centrale ma la testata crea un disegno differente ai due lati in forma e/o dimensione, come ad esempio il letto Niobe di Presotto, in foto.

: il letto non è centrale ma la testata crea un disegno differente ai due lati in forma e/o dimensione, come ad esempio il letto Niobe di Presotto, in foto. testiere circolari : possono essere imbottite o semplicemente in legno , per un effetto di design morbido e stiloso.

: possono essere o semplicemente in , per un effetto di design morbido e stiloso. testiere modulari : sono caratterizzate dall’accostamento di più moduli che possono arricchirsi di ripiani , mensole o scomparti per contenere. Possono essere rimosse e riposizionate in base alle necessità.

: sono caratterizzate dall’accostamento di più che possono arricchirsi di , o per contenere. Possono essere rimosse e riposizionate in base alle necessità. testiere circolari : in questo caso la testiera non è retta ma avvolge lateralmente parte del letto per implementare la sua ergonomia , possono essere in legno oppure imbottite o ancora in lastre di metallo semplici o decorate.

: in questo caso la testiera non è retta ma avvolge lateralmente parte del letto per implementare la sua , possono essere in legno oppure imbottite o ancora in lastre di metallo semplici o decorate. testiere a pannelli: utile a ricreare un effetto teatro per garantire privacy. Sono caratterizzate da un design essenziale e moderno. In foto il letto Dike di Antonio Citterio per Maxalto.

Testate imbottite per il letto

Tra le testate più scelte troviamo quelle imbottite, top di estetica e styling per la camera da letto.

La scelta di queste testate varia dalle più tradizionali a quelle più moderne e minimali, dal design essenziale.

La testiera del letto imbottita è detta anche Capitonnè , nel momento in cui assuma forme tradizionali con la classica trapuntatura a rombi o riquadri che ne definiscono uno stile decisamente elegante e raffinato.

Questa lavorazione però può assumere declinazioni ben più moderne, proprio come possiamo osservare in foto con il letto Full Moon di Giuseppe Viganò per Bonaldo. Il design capitonnè in questo caso è realizzato in tessuto, moderno e minimale, elegante e glamour.

Testiere moderne imbottite possono essere anche caratterizzate semplicemente da un rivestimento a cuscino , senza trapuntatura, per un’estetica semplice e lineare decisamente essenziale , come rivestimento di una struttura in genere in legno.

Tipologie di letti con testata contenitore

Utilissimi soprattutto per ottimizzare lo spazio dedicato ai comodini, la testiera contenitore è un elemento decisamente funzionale poiché riesce a coniugare stile, design e contenimento tutto in un unico elemento.

Può essere caratterizzata da differenti materiali quali legno, materiale plastico oppure metalli: la testata contenitore è caratterizzata da elementi verticali associati ad elementi orizzontali come: piani d’appoggio;

mensole;

piccoli contenitori a giorno;

a giorno; elementi con ante di chiusura;

elementi estraibili, come cassetti. In relazione alla disponibilità di spazio si sviluppa in altezza o larghezza: può essere totalmente chiusa creando un elemento cubico o di altra forma geometrica e rendendo la testata pulita e lineare, dal design decisamente essenziale, dando così vita ad un elemento contenitore magari caratterizzato da ante scorrevoli.

Testiere con comodini integrati