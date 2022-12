Come sono i nuovi letti moderni matrimoniali

Redazione - 14 dicembre 2022

Le principali caratteristiche dei nuovi letti moderni matrimoniali

Il letto rappresenta il luogo più intimo della casa, uno spazio che si presuppone essere evocativo ed accogliente, rifugio sicuro nella nostra quotidianità. In quest’ottica, tra le caratteristiche principali dei letti moderni matrimoniali non possono mancare: la dimensione superiore allo standard, per assicurare un riposo confortevole e di qualità. Le forme morbide e avvolgenti ricreano un ambiente isolato e privato, ma in cui non mancano anche effetti scenografici e sorprendenti;

allo standard, per assicurare un riposo confortevole e di qualità. Le forme morbide e avvolgenti ricreano un ambiente isolato e privato, ma in cui non mancano anche effetti scenografici e sorprendenti; una certa leggerezza , a discapito delle dimensioni voluminose, per mezzo di sottili piedini o altri sistemi, talvolta invisibili, che permettono di non appesantire la percezione dello spazio;

, a discapito delle dimensioni voluminose, per mezzo di sottili piedini o altri sistemi, talvolta invisibili, che permettono di non appesantire la percezione dello spazio; la dimensione artigianale della produzione, nei metodi costruttivi, nell’accuratezza delle cuciture e nella scelta di materiali e colori naturali.

Testiere maxi per letti matrimoniali accoglienti

Un LEetto matrimoniale moderno non può prescindere da un’ampia testiera imbottita, le cui forme e dimensioni variano di modello in modello. La sua funzione, oltre a fornire un comodo appoggio rendendo confortevole la lettura a letto, è quella di garantire anche una protezione alla vernice del muro contro cui è posizionato. Spesso si prolunga oltre le dimensioni del materasso, accogliendo, ai due lati, i comodini, freestanding o persino integrati nella testiera stessa. Linee più geometriche lasciano spazio anche a più audaci forme organiche, in grado di creare una piccola zona intima, in particolare se il letto si trova a centro stanza. Ne è un esempio il letto Coventry di Alivar, la cui testiera in noce con rivestimenti in tessuto piega leggermente ai lati verso l’interno, delimitando uno spazio privato e accogliente.

Praticità in primo piano con i letti moderni matrimoniali con contenitore

Lo spazio a disposizione all’interno di armadi e madie è, il più delle volte, insufficiente, motivo per cui optare per un letto contenitore può rivelarsi un’ottima soluzione per aggiungere dello spazio prezioso in cui stivare oggetti voluminosi o il cui utilizzo non avviene ogni giorno, come coperte, lenzuola e cuscini. La praticità è garantita, in quanto nei letti moderni matrimoniali il sollevamento della struttura avviene senza sforzo alcuno, attraverso dei sistemi di apertura assistita brevettati dalle stesse aziende. Malcolm di Gianfranco Ferré presenta un’ampia base dalle linee arrotondate utilizzabile come spazio contenitore e una testata composta da due volumi ad altezze diverse rivestite in pelle e tessuto.

Colori e materiali di tendenza per i nuovi letti