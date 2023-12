La rete a doghe giusta assicura un sonno rigeneratore

Redazione - 18 febbraio 2014

Perché la rete a doghe è importante nel sistema letto?

La rete a doghe contribuisce a garantire il giusto sostegno al materasso, permettendogli di distribuire in maniera uniforme il peso del corpo, evitando la formazione di zone di pressione. Assicura inoltre una corretta ventilazione del materasso, mantenendolo asciutto e prevenendo la formazione di muffe e acari, la flessibilità delle doghe le permette di adattarsi alla forma del corpo, offrendo un comfort personalizzato. Gli elementi che compongono il sistema letto, rete, materasso e cuscino, devono completarsi fra loro: se il materasso è vecchio o scadente la rete non sarà in grado di svolgere bene il suo lavoro e viceversa. Sistem in legno di faggio da 38 mm di Dorelan: la forma esclusiva del supporto doga permette di migliorare l'accoglienza e la capacità ergonomica del materasso.

Ecco le tipologie di rete a doghe per il tuo materasso

rappresentano una soluzione pratica e funzionale per chi è alla ricerca di un supporto resistente e duraturo per il proprio materasso, composte da un solido telaio in metallo o legno, sono dotate di doghe in , che rispetto a quelle in legno presentano un . Le doghe in legno sono solitamente realizzate in faggio, frassino o betulla, tra queste, le doghe in legno di faggio sono considerate le migliori in quanto flessibili e resistenti allo stesso tempo. Se la rete rimane a vista, la struttura in legno viene spesso preferita per motivi estetici, mentre se viene nascosta all'interno del letto, è possibile optare anche per una struttura in metallo. Cometa 100 di Ennerev è una rete a doghe con telaio fisso in metallo, le doghe in legno con estremità basculanti consentono una maggiore flessibilità e adattabilità alle curve del corpo, nella zona lombare è dotata di regolatori di rigidità per personalizzare il livello di sostegno.

Rete a doghe con o senza ammortizzatori: quale scegliere?

presentano doghe che non sono direttamente appoggiate sul telaio, ma su supporti plastici o in gomma, che hanno la funzione di ammortizzare i nostri movimenti e favorire l' del materasso alle forme del corpo durante il sonno. La rete a doghe non ammortizzata offre un sostegno più rigido, la sua elasticità è determinata principalmente dalla curvatura delle doghe. Tuttavia, è importante notare che entrambe le tipologie sono in grado di sostenere tutti i tipi di materassi in vendita oggi sul mercato. Manifattura Falomo propone Teknica Motore, rete a doghe in legno di faggio motorizzata, pensata per chi dorme prevalentemente sul fianco ma non vuole rinunciare al comfort della rete a motore per leggere o guardare la TV. Dotata di speciali sospensioni a doppia ammortizzazione è in grado di adattarsi ai nostri movimenti per garantire un perfetto relax.‎

Il massimo comfort con la rete a doghe motorizzata

La rete a doghe motorizzata, a differenza della tradizionale fissa, consente di modificare la sua posizione grazie all'uso di un pratico telecomando. Questa funzionalità permette di regolare l'altezza della testa o dei piedi, è una soluzione molto apprezzata da coloro che amano leggere o guardare la TV a letto e per gli anziani che trovano difficile alzarsi dal letto. Esiste anche una versione più economica, che consente il movimento della rete in modo manuale, offrendo un buon grado di comfort e adattabilità. Ergogreen propone una rete elettrica matrimoniale della serie Trioflex, con doghe da 25 mm di larghezza che assecondano le forme del corpo nelle diverse posizioni assunte durante il riposo. l'innovativo porta doghe in SEBS presenta un esclusivo design a onda che consente di personalizzare la rigidità del supporto ergonomico, è disponibile nei modelli fisso, manuale ed elettrico.

Scopri quanto conta la larghezza e il numero di doghe per un buon sostegno