Come inserire il letto capitonné in un contesto moderno

Com'è fatto un letto capitonné

Per avere uno letto particolare ed elegante, sicuramente una scelta vincente è legata alla lavorazione capitonné . Un trattamento estetico come questo diventa il fulcro di tutta la personalità della stanza. Il termine deriva dalla parola francese “capiton”, che indicava l’eccesso di seta riutilizzata per gonfiare la fodera di cuscini e divani. Per fissarla, poi, si applicavano dei bottoni, conferendo a tutta l’imbottitura il tipico disegno a rombo o a quadrati. Come nel modello Frida realizzato da MisuraEmme , dove la testiera acquista importanza e eleganza espressiva, grazie al particolare trattamento del tessuto. Questa tipologia è personalizzabile a seconda del tipo di rivestimento e della possibilità di avere la base con contenitore o meno. Usato inizialmente per i divani dell’alta borghesia, questo trattamento del tessuto impreziosiva gli ambienti e garantendo il massimo comfort di seduta; venne poi declinato anche per altri complementi, come le sedie, le poltroncine, le testate e la struttura dei letti. La tecnica nel corso dei decenni è rimasta la stessa ma spesso viene realizzata, anche ad oggi, a mano e solo da esperti tappezzieri. Alla struttura del letto viene sovrapposta l'imbottitura, che viene forata in corrispondenza dei vertici dei rombi e su cui si stende il rivestimento scelto. Il tessuto viene modellato a mano e i bottoni vengono fissati con lunghi aghi. Si delinea un disegno che richiama la morbidezza e la tranquillità, soprattutto in testata che deve accogliere il massimo della comodità. Ne è la prova il modello Giselle di Ergogreen , dove le linee sono sinuose e armoniche, grazie alle rifiniture e ai dettagli sartoriali di estrema professionalità. Ergogreen, grazie ad una selezione di tinte neutre e luminose, di ispirazione alla natura e alla freschezza, trasmettono un’atmosfera di relax e serenità. Un altro esempio di eleganza è connaturato nel modello Rever di Poliform , dove le proporzioni dell’imponente testata ricordano il bavero della giacca che risvolta intorno al collo. Lo stile del prodotto coniuga l’estetica del passato reinterpretata in chiave più minimale e moderna, con linee pulite e delicate.

I vari modelli di testata per il letto capitonnè

Per poter definire al meglio quale tipologia di letto capitonné sia più idonea per il nostro stile personale e della stanza, bisogna concentrare l’attenzione sull’aspetto cardine di un letto: la testata . In commercio oggi ne esistono tantissime versioni, variabili per tipologia di rivestimento, trattamento, forma. In generale si distinguono due finiture: in pelle, nabuk, ovvero sottoposta ad un processo di smerigliatura acquisendo il tipico effetto scamosciato, o pieno fiore, qualità più pregiata di trattamento, oppure in tessuto come lino, velluto o cotone. Vediamone alcuni esempi:

Come inserire un letto capitonné in un contesto moderno

Come pulire la testata di questa tipologia di letto