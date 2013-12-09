Le nostre idee per le testate del letto

Testata del letto: la dimensione ideale

La testata del letto è il cuore della nostra camera da letto, cattura l’attenzione e definisce lo stile dell’ambiente. Le sue dimensioni vanno pensate in relazione alla metratura della stanza. Se stai cercando idee per testate del letto ricorda che un modello imponente potrebbe risultare poco adatto in ambienti di piccole dimensioni, rendendo lo spazio poco armonioso.

Generalmente in larghezza dovrebbe superare il giroletto di circa 10 cm, garantendo un effetto proporzionato senza appesantire l'ambiente. Nelle stanze più ampie si può osare con testiere che raggiungano i comodini o persino li superino, creando un effetto scenografico.

Per essere comoda, la testiera deve superare il livello del letto di almeno 40 cm, offrendo un supporto adeguato per leggere o rilassarsi. È importante non eccedere, poiché una modello troppo alto potrebbe risultare sproporzionato e dominare in maniera eccessiva la stanza.

Letto matrimoniale Soho in pelle pieno fiore bordeaux della Collezione Martin di BertO.