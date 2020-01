I migliori modelli di testiera letto imbottita

Redazione - 29 dicembre 2015

Pro e contro delle testate imbottite

Acquistare una testata imbottita per il proprio letto comporta diversi vantaggi. Innanzi tutto aumenta la comodità, soprattutto per chi ama leggere e/o guardare la tv, appunto, a letto. In secondo luogo l’ambiente si arricchisce in riferimento all’estetica, e a tal proposito facciamo presente che l’offerta relativa alle testiere imbottite è sempre più ampia e variegata.



In altre parole, si possono considerare elementi di arredo a tutti gli effetti. C’è da aggiungere che le pannellature formano uno scudo protettivo, uno strato isolante rispetto alla parete e questo è un fattore determinante per le stanze che d’inverno tendono a risultare un po’ fredde.



Gli svantaggi? Non pervenuti. Qualcuno potrebbe pensare che le testate rivestite in tessuto si impolverino, ma nella maggior parte dei casi ormai sono sfoderabili per cui toglierle e lavarle è un gioco da ragazzi. In foto la testiera Square di Dall’Agnese: il rivestimento è in tessuto (appunto), in pelle o ecopelle.

Le testiere imbottite classiche

Le testiere imbottite classiche raramente hanno forme geometriche e rigorose come quelle moderne; nella maggior parte dei casi sono infatti caratterizzati da linee arrotondate e accoglienti e incorniciano il letto con armonia. La lavorazione capitonné è molto diffusa, il rivestimento è quasi sempre in tessuto, ma non mancano i prodotti in pelle.



Non di rado i tessuti sono decorati e preziosi. Certo, ci sono testate imbottite classiche quasi scultoree, molto sfarzose, ma a dire il vero non risultano più tanto in voga; ormai i modelli più richiesti sono contraddistinti da un’eleganza molto sobria e la conferma arriva anche dalle tonalità neutre, chiare che prevalgono nettamente.



In foto vedete la testiera capitonnè Onda di Selva, design by Tiziano Bistaffa. Una proposta davvero molto raffinata. Il fusto è in legno massello, l’imbottitura in resina espansa. Si sceglie fra la pelle e in tessuti esclusivamente in tinta unita.

Le testate imbottite a muro

Le testate imbottite a muro sono la scelta ideale innanzi tutto per chi desidera ridurre un po’ gli ingombri ma anche per chi è alla ricerca di una soluzione più originale del solito per la propria camera da letto. I pannelli si fissano alla parete tramite sostegni e tasselli ad hoc e possono essere sospesi oppure da appoggio.



Sempre più richieste sono le testiere da parete di dimensioni molto ampie, che contribuiscono notevolmente a determinare lo stile della stanza; le aziende del settore, inoltre, tendono a realizzare prodotti su misura per soddisfare meglio le esigenze dei clienti.



Come le altre tipologie di testate letto, anche queste presentano rivestimenti in tessuto, in pelle oppure in ecopelle. Vi state chiedendo se toglierle, un giorno, sia difficile?



Non lo è, così come non è difficile applicarle; l’importante è affidare il lavoro a personale specializzato, altrimenti c’è il rischio di ritrovarsi con la parete danneggiata. In foto una proposta della collezione Boiserie di Pianca.

