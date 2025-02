I letti tessili per un morbido riposo

Perché scegliere un letto matrimoniale tessile

I letti tessili matrimoniali offrono un comfort superiore e un design studiato per garantire un riposo di qualità. Le testiere possono essere alte e imponenti oppure basse, la struttura con o senza piedini. Arredano con raffinatezza ambienti moderni o dal gusto più classico.

In alcuni casi il letto sfoggia morbide trapuntature, in altri prevede dei cuscini riccamente imbottiti o linee più minimaliste.

I rivestimenti possono essere in tessuto naturale, come il lino o il cotone oppure sintetici in una varietà di trame e colori. Potrai trovare modelli interamente rivestiti oppure che combinano un giroletto in legno, per creare un interessante contrasto di texture e materiali.

Abaco di Oggioni è un letto tessile completamente sfoderabile. La testiera è realizzato con fasce di tessuto in colori diversi, combinabili a piacere per soddisfare i gusti del cliente.