Tutti i vantaggi di un letto con contenitore

Redazione - 05 maggio 2015

Quando comprare un letto con contenitore

Ormai è chiaro: le abitazioni di oggi hanno tendenzialmente una metratura molto inferiore rispetto a quelle costruite fino a una ventina di anni fa. Ciò significa che gli spazi interni si sono ridotti e che bisogna sfruttarli fino all’ultimo centimetro. Gli elementi di arredo vengono in aiuto e fra i più preziosi, in tal senso, ci sono i letti contenitori.



Il principale motivo per cui vengono acquistati è proprio il fatto che, essendo dotati di un ampio vano sottostante, permettono di tenere in ordine ma anche a portata di mano numerosi oggetti, anche molto voluminosi. È come disporre di un armadio steso sul pavimento, insomma. Si tratta di due arredi in uno e non bisogna fare i conti con un ingombro aggiuntivo.



In più, dal punto di vista estetico e stilistico non hanno nulla da invidiare alle tipologie prive di contenitore, anzi. Col tempo sono stati fatti evidenti progressi in tal senso e, se i primi modelli apparivano non particolarmente aggraziati, adesso il design è impeccabile. Quando si tratta delle migliori marche, naturalmente.



E ancora, il letto con contenitore è l’acquisto di chi, pur non avendo particolari problemi di spazi, desidera ridurre il mobilio ai minimi termini. Ergo, eliminare l’armadio o le cassettiere.

I nostri consigli sui meccanismi di apertura

Quando arriva il momento di acquistare un letto contenitore bisogna prestare massima attenzione al meccanismo di apertura e chiusura, perché è un elemento fondamentale. Deve risultare facile da azionare e gestire, ma anche sicuro. Ecco alcuni consigli utili:



Provare ad accedere al vano contenitore quando il letto è completo, quindi sono presenti il materasso, le coperte e i cuscini ed è stato raggiunto il peso massimo.



Tenere presente che i letti con apertura frontale sono i più diffusi e maneggevoli, mentre quelli che si sollevano orizzontalmente richiedono un maggiore impegno, è vero, però permettono di utilizzare tutto lo spazio, compreso quello in corrispondenza della testiera, e rendono più agevoli le operazioni di pulizia.



Alcuni modelli sono dotati di doppio meccanismo, quindi si può scegliere – a seconda dei momenti - se aprirli portando la rete e il materasso verso l’alto oppure in modo tale che questi due elementi restino paralleli al pavimento. Costano di più, ma per molte persone sono risolutivi.

Quali sono i prezzi di questi modelli di letto

I prezzi di un letto contenitore variano in base ai materiali con cui viene realizzata la struttura, al tipo di rivestimento (la pelle autentica è più costosa della similpelle e del tessuto), alle dimensioni ma anche al marchio. La forbice è ampia e questo è un grande vantaggio.



Chi intende puntare sui brand specializzati in arredamento low cost può concludere il proprio acquisto investendo un budget contenuto; riferendoci ai letti matrimoniali con contenitore, facciamo per esempio presente che i modelli firmati Ikea costano fra i 300 e i 450 euro; quelli prodotti da Mondo Convenienza costano in media 250 euro.



Chi invece desidera un letto di qualità elevata e di design, metta in conto almeno 2.300-2.500 euro. Anche per 1.000-1.500, d’altra parte, si ha la possibilità di comprare un prodotto più che soddisfacente sotto ogni punto di vista. Non mancano, infine, proposte che non superano gli 800 euro e si rivelano apprezzabili e durevoli.

