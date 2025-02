Letti in pelle, eleganza assoluta nella zona notte

Quando scegliere un letto in pelle

Se si desidera dare alla camera del riposo eleganza e raffinatezza, la scelta è senza dubbio verso i letti in pelle.

Preferendo un letto rivestito in tale materiale si è sicuri di poterlo armonizzare con diversi stili di arredo.

Inoltre, per i letti in pelle sono numerose le tonalità in cui spaziare, dai toni neutri, bianco, avorio, crema, a cromie più intense e scure, marroni, grigi, blu, persino neri, senza dimenticare guizzi accesi come rosso o giallo.

Il letto Archibald di Poltrona Frau è rivestito interamente in Pelle Frau ed è disponibile in più misure e con piedi di altezze diverse.