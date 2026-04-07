Come allestire una palestra in casa e qualche consiglio utile

Palestra in casa: la manutenzione degli attrezzi

Tutti gli attrezzi della tua home gym sono esposti quotidianamente a polvere e sudore. È buona norma pulire regolarmente le superfici dopo ogni utilizzo, soprattutto maniglie, sedute e display, utilizzando prodotti delicati per evitare di rovinare i materiali.



Per quanto riguarda i macchinari è importante effettuare controlli periodici: verifica che non ci siano parti usurate e che il meccanismo non faccia strani rumori, in caso contrario è meglio rivolgersi al servizio assistenza del brand. In alcuni casi poterebbe essere necessaria la lubrificazione delle parti meccaniche con olio consigliato da produttore, per assicurare un funzionamento perfetto e una maggiore durata dell'apparecchio.