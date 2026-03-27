Idee per arredare uno spazio yoga in casa con semplici regole

Luce naturale e illuminazione: la base di uno spazio yoga rilassante

La luce è uno degli elementi più importanti nella progettazione di uno spazio yoga. Una buona illuminazione influisce direttamente sull’umore, sulla concentrazione e sulla qualità della pratica. Quando possibile, è sempre meglio scegliere una zona vicino a una finestra. La luce naturale aiuta a creare un’atmosfera più autentica e favorisce una sensazione di apertura e calma.



Durante le ore serali è meglio puntare su una illuminazione calda e diffusa, ad esempio utilizzando una lampada da tavolo moderna appoggiata a terra, con luce dimmerabile. Anche le candele contribuiscono a creare un ambiente rilassante e sono ideali nella fase di meditazione. Il risultato sarà un ambiente capace di accompagnare il corpo e la mente verso uno stato di calma.