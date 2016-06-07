Redazione - 07 giugno 201620 febbraio 2026
Paraventi da interno: idee per definire lo spazio con stile
I paraventi da interno sono funzionali e decorativi: vengono utilizzati per creare quinte scenografiche e angoli riservati quando serve privacy.
Perché scegliere paraventi da interno
I paraventi da interno sono strumenti strategici per la gestione flessibile degli spazi. La loro versatilità permette di creare zone riservate o nascondere velocemente un angolo disordinato.
I separé consentono di risolvere le criticità nell'ambiente unico cucina e soggiorno, offrendo una soluzione funzionale e di forte impatto senza ricorrere a interventi murari. Si possono utilizzare in spazi piccoli oppure ampi e in ogni altra stanza della casa.
Bonaldo propone Wave, un paravento in metallo curvato Bronzo opaco o piombo opaco rivestito in corda intrecciata color sabbia.
Paraventi da interno: funzionalità in ogni ambiente
|Ambiente Domestico
|Tipologia d'uso
|Impatto funzionale
|Ingresso / Soggiorno
|Schermare l'angolo relax o la zona pranzo.
|Elemento che definisce e decora l'ambiente
|Cucina aperta sul living
|Creazione di una zona discreta durante i ricevimenti.
|Occultamento del disordine operativo e delle preparazioni culinarie.
|Camera da Letto
|Schermare la cabina armadio aperta o il letto a centro stanza.
|Alternativa per isolarsi mentre si legge o ci si prepara davanti all'angolo trucco.
|Lavanderia
|Separazione tra mobile con lavatoio e zona con lavatrice o panni stesi.
|Nascondere alla vista lo stendibiancheria, il catino e i panni da stirare.
Senkai di Paola Lenti è un separé con cornice in massello di frassino e cinghie elastiche in poliestere.
Paraventi da interno pieghevoli
I paraventi da interno possono essere progettati per chiudersi e liberare spazio quando non servono. Sono composti in questo caso da una serie di elementi modulari uniti da cerniere. Vengono aperti per creare una discreta separazione visiva o ripiegati su se stessi, riducendo al minimo l'ingombro.
Un esempio di questa categoria è il modello Rayures di Glas Italia. È un separé composto da pannelli in cristallo flutes stratificato e temperato, collegati con cerniere in ottone cromato color antracite. L'effetto vedo non vedo si ottiene attraverso delle venature orizzontali o verticali. È disponibile con vetri colorati. La modularità consente composizioni personalizzate.
Paraventi da interno particolari
Se stai cercando paraventi da interno originali il mercato propone modelli arrotolabili, proprio come faresti con i tappeti moderni per soggiorno. La loro natura autoportante consente di posizionarli ovunque garantendo la massima stabilità. Una volta srotolati assumono una forma sinuosa che diventa protagonista dello spazio. Possono essere avvolti su se stessi quando non necessari, riducendo l'ingombro a un cilindro compatto facilmente riponibile.
Il paravento Cartoons di Baleri Italia è un capolavoro del design sostenibile. È realizzato in cartone ondulato ricavato da pura cellulosa, un materiale totalmente riciclabile. La struttura è rifinita con bordi in tecnopolimero nero opaco ed elementi terminali in alluminio pressofuso, che ne assicurano la solidità nonostante l'estrema leggerezza.
Paraventi da interno: i materiali
La scelta del materiale per i paraventi da interno definisce l'estetica e la funzionalità.
- I separé in legno offrono calore visivo e maggiore privacy.
- Ci sono versioni con struttura in metallo e rivestimento in corda, ideali per chi cerca un effetto di leggera trasparenza.
- I paraventi con pannelli in vetro lavorato schermano la vista senza bloccare il passaggio della luce.
- Il mercato offre separé in acciaio verniciato rivestiti in tessuto tecnico oppure in cuoio intagliato.
Ad Just di Zeitraum è un paravento pieghevole realizzato con pannelli impiallacciati in rovere o noce americano. Le cerniere sono state sostituite con cinghie in pelle.
I pannelli di Kiranami di Giorgetti si caratterizzano per una sequenza di tessere in pelle e frassino. La struttura è in alluminio verniciato.
La collezione Sunrise di Midj propone separé in tre diverse altezze. La struttura è in acciaio verniciato; il pannello è in cuoio o cuoio toscano con intagli che lasciano filtrare la luce.