Paraventi da interno: idee per definire lo spazio con stile

Paraventi da interno pieghevoli

I paraventi da interno possono essere progettati per chiudersi e liberare spazio quando non servono. Sono composti in questo caso da una serie di elementi modulari uniti da cerniere. Vengono aperti per creare una discreta separazione visiva o ripiegati su se stessi, riducendo al minimo l'ingombro.



Un esempio di questa categoria è il modello Rayures di Glas Italia. È un separé composto da pannelli in cristallo flutes stratificato e temperato, collegati con cerniere in ottone cromato color antracite. L'effetto vedo non vedo si ottiene attraverso delle venature orizzontali o verticali. È disponibile con vetri colorati. La modularità consente composizioni personalizzate.