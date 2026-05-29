Come arredare una camera da letto moderna con Maronese

Materiali e finiture: come scegliere lo stile giusto per la zona notte

La scelta delle finiture è uno degli aspetti più importanti nella progettazione di una camera da letto moderna. Materiali e colori influenzano infatti non solo l'estetica dell'ambiente, ma anche la percezione dello spazio e della luce. Le tendenze contemporanee privilegiano essenze naturali, laccati opachi, superfici materiche e dettagli metallici capaci di conferire carattere senza risultare eccessivi. Tra le tonalità più apprezzate troviamo il bianco, il tortora, il beige e il rovere chiaro, colori che favoriscono un'atmosfera rilassante e senza tempo. Anche le maniglie integrate, i profili a scomparsa e le lavorazioni a smusso contribuiscono a creare una maggiore pulizia formale. Coordinare finiture e materiali tra letto, armadio e complementi permette inoltre di ottenere continuità visiva e un risultato finale elegante, equilibrato e perfettamente in linea con il gusto contemporaneo.