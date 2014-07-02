Arredamento per camera da letto: le tendenze

Arredamento per camera da letto: emergono i colori caldi e desaturati

La camera da letto è sempre più concepita come un rifugio personale, uno spazio dove rilassari e rigenerarsi. L’atmosfera accogliente diventa centrale e si esprime attraverso palette cromatiche studiate per favorire calma, equilibrio e comfort visivo.



Sono un trend i colori caldi ma discreti, nuance morbide che non rubano la scena e non distraggono gli sguardi. Beige sabbia, tortora, grigio chiaro e tonalità terrose vivaci trasformano la stanza in un'oasi che accarezza il lusso senza ostentarlo. Le tonalità del legno usate per sottolineare i punti focali, come armadio, comodini e boiserie, aggiungendo profondità visiva e carattere all'insieme.



Entra in camera da letto il Cloud Dancer, un bianco vanigliato eletto colore dell’anno da Pantone. È una sfumatura eterea che amplifica la luce naturale, valorizza i materiali degli arredi e sulle pareti è una dichiarazione di stile.



Status Italia - Letto imbottito, comò e comodini della collezione Hexagon dedicata alla zona notte.



Glen di Calligaris è un nuovo modello con testiera letto imbottita che porta in camera morbidezza e design.



Groove di Caccaro è un letto con testata che si aggancia alla parete. La mensola al livello superiore consente di esporre oggetti e integra un sistema audio bluetooth.