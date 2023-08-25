Redazione - 25 agosto 202310 settembre 2026
Come arredare una veranda da utilizzare anche in autunno
Scopri come arredare una veranda e renderla confortevole e vivibile tutto l'anno valutando le diverse possibilità di utilizzo.
Redazione - 25 agosto 202310 settembre 2026
Arredare una veranda per viverla oltre l’estate
Una veranda appena realizzata può presentarsi come uno spazio ancora completamente vuoto; una già utilizzata durante l’estate, invece, potrebbe ospitare soltanto arredi sistemati in modo provvisorio, magari trasferiti dal giardino e non ancora organizzati per creare un ambiente funzionale. Se l’obiettivo è continuare a viverla anche in autunno, occorre trasformare questo allestimento essenziale in un ambiente più accogliente, pensando a quale ruolo dovrà svolgere.
Per arredare la veranda bisogna partire dalla superficie disponibile e dal rapporto con la stanza adiacente. Se comunica con un soggiorno piccolo può diventare una zona relax aggiuntiva; se è collegata a un ambiente unico nel quale manca lo spazio per un tavolo comodo si può pensare lo spazio come una zona pranzo. Una veranda ampia permette di affiancare più funzioni, mantenendo distinti lo spazio per conversare e quello destinato ai pasti.
Se la veranda è ben isolata termicamente e costantemente riscaldata durante i mesi freddi può essere arredata con mobili e imbottiti per interni. In caso contrario, è preferibile scegliere arredi progettati per l’esterno.
Organizzare la veranda come zona relax
Arredare una veranda con poltrone e divani permette di creare un ambiente luminoso nel quale leggere, conversare o trascorrere il tempo libero mantenendo il contatto visivo con il giardino.
In uno spazio piccolo possono bastare un divano compatto e un tavolino, mentre una superficie più generosa può accogliere un ampio salotto da giardino moderno ad angolo. Il divano può essere collocato al centro della veranda oppure a una certa distanza dalla vetrata scorrevole, lasciando 70-80 cm sul lato in cui occorre passare o raggiungere i pannelli apribili. Orientare le sedute verso l’esterno permette di valorizzare la vista sul paesaggio circostante.
Sono preferibili divani e poltrone per esterno con rivestimenti sfoderabili. Se il colore del rivestimento riprende le tonalità presenti in soggiorno si crea un'elegante continuità.
Una sala da pranzo luminosa in veranda
La veranda in vetro può diventare una vera zona pranzo, particolarmente utile quando l’ambiente unico cucina-soggiorno non offre spazio sufficiente per un tavolo comodo. La vicinanza alla cucina facilita il trasporto di piatti e pietanze, mentre la chiusura vetrata consente di pranzare circondati dalla luce naturale anche durante le giornate d’autunno meno favorevoli.
- Il tavolo rettangolare offre una superficie comoda: può essere collocato parallelamente alle vetrate per non sprecare spazio al centro.
- Il tavolo rotondo oppure ovale si presta a una posizione più centrale: l’assenza di spigoli agevola i movimenti attorno al piano e favorisce la conversazione tra i commensali.
- Con un tavolo allungabile potrai aumentare i posti disponibili quando arrivano ospiti: prima dell’acquisto bisogna verificare lo spazio occupato dal piano completamente aperto. Si possono abbinare al tavolo delle sedie impilabili: quelle utilizzate frequentemente rimangono al loro posto; quelle aggiuntive si conservano sovrapposte.
Valorizza la veranda con un tappeto per esterno
In veranda i tappeti per esterno sono la scelta ideale perché, anche se è chiusa e ben coibentata, il collegamento diretto con il giardino espone il pavimento a sporco e umidità trasportati dalle scarpe, soprattutto durante l’autunno.
È quindi preferibile orientarsi verso il polipropilene, il PET riciclato o la rafia, materiali resistenti all’uso frequente, facilmente lavabili e capaci di asciugarsi rapidamente. Il tappeto, oltre a proteggere il pavimento, rende la veranda più calda e accogliente quando le temperature iniziano a scendere.
Il progetto luce per vivere la veranda anche di sera
Con l’arrivo dell’autunno le giornate si accorciano e una corretta illuminazione diventa indispensabile per continuare a vivere la veranda anche nelle ore serali. È necessario prevedere un numero adeguato di punti luce e prese elettriche, stabilendone la posizione in base alla disposizione degli arredi.
I faretti orientabili assicurano un’illuminazione uniforme; una sospensione collocata sopra il tavolo definisce la zona pranzo e fornisce luce diretta durante le cene con la famiglia e gli ospiti. Nella zona relax si può scegliere una luce più morbida, ottenuta con lampade da terra collegate alle prese predisposte. Le luci LED dimmerabili consentono di adattare la luminosità alle diverse attività.
FAQ su come arredare una veranda
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Come arredare la veranda chiusa per trasformarla in una zona living?Per arredare una veranda in vetro si possono scegliere divani per esterno con tessuti resistenti, un tavolino e il tavolo da pranzo. Sulle pagine di Arredamento.it consigliamo di integrare tappeti outdoor e piante d'appartamento per creare una continuità visiva elegante tra gli ambienti interni e il giardino.
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Quali serramenti scegliere per la veranda in modo da isolarla dal freddo?L'isolamento termico della veranda richiede vetrate scorrevoli a taglio termico con doppi o tripli vetri basso-emissivi. Profilati in alluminio isolato o PVC ad alte prestazioni impediscono la dispersione del calore e la condensa, garantendo un comfort abitativo ideale e la fruibilità dello spazio panoramico durante tutte le stagioni dell'anno.
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Quali pavimenti sono più adatti da posare all'interno di una veranda?Il gres porcellanato effetto legno o pietra rappresenta la soluzione ideale grazie all'elevata resistenza agli sbalzi termici, ai raggi UV e all'usura. In alternativa, il decking in legno composito WPC offre un'estetica calda e naturale, richiedendo una manutenzione minima.
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Come illuminare la veranda di sera per creare un'atmosfera accogliente?Un'illuminazione ben progettata combina lampade da terra e modelli a sospensione dal design essenziale sopra il tavolo. Utilizzare faretti dimmerabili permette di regolare l'intensità luminosa a seconda delle occasioni.
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Quali permessi servono se chiudo la veranda con le vetrate scorrevoli?Le VePA (Vetrate Panoramiche Amovibili) possono essere installate in edilizia libera, purché trasparenti e non creino nuovi volumi o superfici stabilmente chiuse.