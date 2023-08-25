Come arredare una veranda da utilizzare anche in autunno

Arredare una veranda per viverla oltre l’estate

Una veranda appena realizzata può presentarsi come uno spazio ancora completamente vuoto; una già utilizzata durante l’estate, invece, potrebbe ospitare soltanto arredi sistemati in modo provvisorio, magari trasferiti dal giardino e non ancora organizzati per creare un ambiente funzionale. Se l’obiettivo è continuare a viverla anche in autunno, occorre trasformare questo allestimento essenziale in un ambiente più accogliente, pensando a quale ruolo dovrà svolgere.



Per arredare la veranda bisogna partire dalla superficie disponibile e dal rapporto con la stanza adiacente. Se comunica con un soggiorno piccolo può diventare una zona relax aggiuntiva; se è collegata a un ambiente unico nel quale manca lo spazio per un tavolo comodo si può pensare lo spazio come una zona pranzo. Una veranda ampia permette di affiancare più funzioni, mantenendo distinti lo spazio per conversare e quello destinato ai pasti.



Se la veranda è ben isolata termicamente e costantemente riscaldata durante i mesi freddi può essere arredata con mobili e imbottiti per interni. In caso contrario, è preferibile scegliere arredi progettati per l’esterno.