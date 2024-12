Cosa c’è da sapere per progettare al meglio una veranda chiusa

La veranda chiusa con pergotenda

Avendo spazio a disposizione in terrazzo o balcone, una veranda chiusa permette metri in più da vivere anche in inverno, con i materiali giusti e le strutture dedicate, isolando dall’esterno in termini di caldo/freddo e rumore. Può essere associata a una pergotenda, sistema di copertura automatica e/o meccanica, in pratica una tenda fissata in vari modi: per essere installata non ha bisogno di permessi, in quanto considerata come un arredo che, al contrario della veranda vera e propria, può essere rimossa facilmente.



La sua presenza ottimizza ulteriormente il comfort e la protezione della veranda di cui, in alcuni casi, può esserne addirittura una alternativa, ricavando con elementi dedicati aree riparate da sole, pioggia, vento. E, fattore non indifferente, contenendo persino il budget.



Attenzione però: anche se la pergotenda non ha bisogno di permessi, è sempre una struttura da mettere in posa, pur se leggera e amovibile, e dunque non deve alterare in alcun modo l’aspetto dello stabile in cui viene collocata.

Grazie alla sua natura modulare, la veranda in alluminio con tetto in vetri fissi SKYROOF By Chirenti, ha il massimo della flessibilità.