Scopri tutti i tipi di verande in vetro

Scopri le caratteristiche delle verande in vetro

Una stanza affacciata sul mondo esterno, la veranda in vetro è uno spazio abitativo che aumenta il valore dell’immobile conferendogli metratura in più, caratterizzato da un’estetica propria, data dalla forma della struttura e dai materiali utilizzati. Vediamone le caratteristiche :

Quanto costano le verande in vetro e alluminio

La tipologia in alluminio e vetro è spesso la più richiesta in assenza di vincoli architettonici particolari, in quanto:

leggera;

prestante e resistente;

accessibile economicamente;

versatile, poiché disponibile in una ricca varietà di finiture e forme;

esteticamente moderna e dal design minimale.