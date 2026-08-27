Come è cambiata l'idea di cabina doccia

Il walk-in e la fine della porta

Uno dei segni più chiari di come sia cambiata l'idea di cabina doccia è la diffusione capillare del walk-in. Una soluzione che tecnicamente non è nuova, ma che fino a qualche anno fa restava confinata ai contesti di design. Il walk-in è, nella sua forma più pura, l'antitesi della "scatola": niente ante, niente maniglie, niente meccanismi di apertura e chiusura. È una filosofia che in Relax abbiamo abbracciato da tempo, perché risponde a un’esigenza reale. Un vetro fisso, o più, che delimitano la zona doccia senza chiuderla completamente. L'acqua è contenuta dal corretto posizionamento dei soffioni e dalla pendenza del pavimento, non da una struttura che recinge perimetralmente lo spazio. Il successo del walk-in ha radici precise. Da un lato risponde alla logica minimalista che guida il gusto contemporaneo: meno elementi visivi, più continuità tra la zona doccia e il resto del bagno. Dall'altro semplifica radicalmente la pulizia, un fattore che chiunque sa valutare bene. E poi c'è un elemento difficile da quantificare ma reale: il walk-in ha qualcosa di liberatorio, fisicamente e psicologicamente. Entrare in un luogo semi-aperto è diverso dal chiudersi dentro uno spazio delimitato.