Redazione - 27 agosto 202614 settembre 2026
Come è cambiata l'idea di cabina doccia
Scopri come è cambiata la cabina doccia: dal vetro al walk-in, dalle finiture al su misura, fino alle tecnologie e alle soluzioni innovative Relax.
Redazione - 27 agosto 202614 settembre 2026
Dal bagno come funzione al bagno come esperienza
Il punto di partenza è culturale prima ancora che industriale. Negli ultimi due decenni si è diffusa una nuova concezione del bagno domestico. Non più un posto dove lavarsi in fretta, ma uno spazio dove fermarsi. Il boom delle spa, degli hotel di design, dei rifugi di montagna con saune e zone umide ha introdotto un immaginario collettivo legato al benessere che prima era riservato ai contesti professionali. Sempre più persone hanno iniziato a chiedersi perché quella sensazione non potesse entrare anche a casa propria. Questa domanda ha messo in moto un cambiamento profondo nella domanda di prodotto. Il consumatore ha cominciato a guardare alla doccia non più come a un gesto necessario ma come a un momento della giornata da valorizzare. E l'oggetto che rende possibile quel momento, la cabina doccia, ha dovuto adeguarsi.
La rivoluzione del vetro
Il primo grande cambiamento visibile è stato il vetro. La sostituzione progressiva delle ante in plastica e in vetro stampato con lastre in vetro temperato trasparente ha trasformato la percezione dello spazio nel bagno in modo radicale. Un vetro trasparente da 6-8 millimetri non divide, non taglia, non comprime: lascia passare la luce, restituisce profondità, permette di vedere il rivestimento murale anche dall'interno della zona doccia. Questo passaggio sembra banale, ma ha avuto conseguenze enormi. Ha imposto ai produttori di ripensare i profili metallici, che prima potevano essere abbondanti senza particolari problemi estetici e ora, in presenza di vetro trasparente, diventano protagonisti involontari della composizione visiva. Ha spinto verso profili sempre più sottili, verso finiture che dialogano con rubinetterie e accessori, verso soluzioni prive di profili verticali che potessero interrompere il piano visivo del vetro. Ha aperto la strada, in sostanza, al minimalismo applicato alla cabina doccia.
Il walk-in e la fine della porta
Uno dei segni più chiari di come sia cambiata l'idea di cabina doccia è la diffusione capillare del walk-in. Una soluzione che tecnicamente non è nuova, ma che fino a qualche anno fa restava confinata ai contesti di design. Il walk-in è, nella sua forma più pura, l'antitesi della "scatola": niente ante, niente maniglie, niente meccanismi di apertura e chiusura. È una filosofia che in Relax abbiamo abbracciato da tempo, perché risponde a un’esigenza reale. Un vetro fisso, o più, che delimitano la zona doccia senza chiuderla completamente. L'acqua è contenuta dal corretto posizionamento dei soffioni e dalla pendenza del pavimento, non da una struttura che recinge perimetralmente lo spazio. Il successo del walk-in ha radici precise. Da un lato risponde alla logica minimalista che guida il gusto contemporaneo: meno elementi visivi, più continuità tra la zona doccia e il resto del bagno. Dall'altro semplifica radicalmente la pulizia, un fattore che chiunque sa valutare bene. E poi c'è un elemento difficile da quantificare ma reale: il walk-in ha qualcosa di liberatorio, fisicamente e psicologicamente. Entrare in un luogo semi-aperto è diverso dal chiudersi dentro uno spazio delimitato.
I profili e le finiture: quando il dettaglio diventa progetto
Parallelamente all'evoluzione delle forme, si è affermata una nuova attenzione verso i componenti più tecnologici della cabina doccia. I profili, le cerniere, le guide scorrevoli, le maniglie: elementi che prima erano standardizzati e quasi indistinguibili gli uni dagli altri, e che oggi sono diventati terreno di progettazione e differenziazione. Le finiture si sono moltiplicate. All'onnipresente brillantato lucido si sono affiancati il nero opaco, l'oro spazzolato, il bronzo, acciaio e tanti altri. È cambiata anche la struttura del processo d'acquisto. Chi ristruttura un bagno oggi non cerca solo un box doccia che "vada bene" in termini di misure. Chiede campioni di finitura, vuole vedere come il profilo si abbina alla maniglia del termostato, valuta l'effetto complessivo. È una sofisticazione che avvicina la cabina doccia al mondo dell'arredamento vero e proprio.
La personalizzazione su misura
Un altro cambiamento strutturale riguarda la possibilità di personalizzare. I bagni, si sa, raramente sono perfetti: angoli non in squadra, nicchie irregolari, piante non ortogonali sono la normalità nella maggior parte delle case esistenti. La cabina doccia standard, con le sue misure fisse, spesso si scontra con questa realtà. Questo ha comportato una progressiva estensione delle possibilità di personalizzazione, che in alcuni casi arriva a configurazioni quasi completamente su misura. La personalizzazione è importante per dare unicità al proprio bagno e risolvere esigenze progettuali. La possibilità di ordinare una cabina sulle misure esatte del vano doccia non è più un'eccezione: è diventata un'aspettativa ragionevole per il proprio bagno.
Tecnologia all’avanguardia: sistemi di apertura e dettagli
C'è un aspetto della cabina doccia contemporanea che raramente viene discusso nei termini dell'innovazione, ma che ha avuto un impatto significativo sull'esperienza d'uso: la ricerca nei sistemi di apertura e nei dettagli. Le ante scorrevoli di una cabina economica degli anni Novanta erano quasi sempre un compromesso rumoroso, con guide che raccoglievano calcare e depositi organici, cuscinetti che si consumavano facilmente, movimenti imprecisi. Oggi i sistemi di scorrimento hanno raggiunto una qualità elevatissima. Doppi cuscinetti, soft-close, assenza di vibrazioni, persino la levitazione magnetica: dettagli che sembrano secondari ma che determinano la quotidianità di una cabina doccia. Anche l'anta pivot, che per anni era rimasta una soluzione di nicchia, ha vissuto una propria rinascita perché offre un tipo di apertura che le porte tradizionali a battente non possono replicare: un movimento quasi teatrale che permette di sfruttare al meglio gli spazi.
Il piatto doccia: da elemento nascosto a protagonista
Sarebbe incompleto parlare dell'evoluzione della cabina senza citare quello che sta sotto: il piatto doccia. Anche qui il cambiamento è stato radicale. Il piatto acrilico bianco, spesso rialzato, è progressivamente ceduto il passo a soluzioni filo pavimento, in resine minerali, che permettono la continuità visiva con il resto del bagno. Il piatto filo pavimento ha però reso necessaria una riflessione più attenta sulla pendenza e sullo scarico, sulla tenuta idraulica, sull'accessibilità.
Cosa ci attende?
Guardando alle tendenze più recenti, alcune direzioni sembrano abbastanza consolidate. La riduzione degli elementi visibili continuerà: meno profili, meno guarnizioni in mostra, meno discontinuità tra cabina doccia e superfici che la circondano. Crescerà probabilmente anche l'attenzione verso la facilità di manutenzione. I trattamenti anticalcare sul vetro, già disponibili da diversi anni, diventeranno sempre più utilizzati. La pulizia è, dopotutto, il problema quotidiano più concreto che chi usa una cabina doccia deve affrontare, e il mercato non può ignorarlo a lungo.
Un oggetto finalmente adulto
La cabina doccia ha impiegato decenni per scrollarsi di dosso l'immagine di accessorio secondario all’interno del bagno. Oggi chi progetta un bagno sa che la doccia è spesso il primo elemento che si nota, che condiziona la percezione dell'intero ambiente, che racconta qualcosa di preciso sul gusto e sulle priorità di chi abita quello spazio. Non è solo una questione estetica. È una questione di come cambia il rapporto delle persone con i propri spazi domestici, di quanta attenzione si dedica oggi a un gesto quotidiano come la doccia. Per chi fa questo lavoro, come noi di Relax, seguire questa trasformazione dall'interno è stato istruttivo. La cabina doccia ha smesso di essere un prodotto "di servizio" per diventare un prodotto con una storia da raccontare. E raccontarla bene, oggi, è parte del lavoro.