I passaggi per realizzare una parete in cartongesso

Redazione - 05 luglio 2017

Ecco tutto il necessario: materiali e strumenti

Realizzare da soli una parete in cartongesso non è poi così difficile; importante è possedere un minimo di esperienza e una buona manualità, per il resto basta armarsi di pazienza e procurarsi i materiali e gli strumenti giusti. I materiali necessari, oltre alle lastre di gesso, sono i seguenti: Guide e montanti verticali in profilati di lamiera zincata (spessore 6 mm) per realizzare la struttura portante.

in profilati di lamiera zincata (spessore 6 mm) per realizzare la struttura portante. Tasselli a espansione per fissare le guide al pavimento e al soffitto.

per fissare le guide al pavimento e al soffitto. Viti autofilettanti per fissare le lastre al telaio.

per fissare le lastre al telaio. Eventuali materiali isolanti acustici o termici.

acustici o termici. Nastro autoadesivo da applicare lungo tutte le giunture.

Per quanto riguarda gli strumenti, occorrono un metro e una matita per tracciare le linee guida, una livella a bolla per verificare che i montanti siano verticali, un trapano per le viti, stucco plastico da muro da applicare (servendosi di una spatola) sul nastro autoadesivo, una spugna da inumidire e passare sulla superficie in cartongesso, un frattazzo per rasare le piccole imperfezioni. E poi è bene avere a portata di mano un pennello, una lima, un cutter e un cacciavite.

Realizzare la struttura della parete in cartongesso

La struttura portante di una parete in cartongesso è costituita dall’orditura metallica, cioè da profili in lamiera di acciaio con spessore pari a 6 mm profilata a freddo e protetta dal rischio di corrosione grazie alla galvanizzazione a caldo nonché rivestita in zinco.



Sono necessari sia i profili a U, da collocare al pavimento e fissare al soffitto, sia i montanti a C, che vanno invece inseriti nelle guide. Si comincia tracciando la posizione delle guide a U a pavimento, per poi determinare lo spessore finale della parete, segnare la posizione della guida a pavimento e quindi riportarla sul soffitto per posizionare la guida superiore.



In questa fase è fondamentale definire anche la collocazione di aperture, porte e sanitari al fine di sistemare correttamente i montanti nelle guide. Successivamente si applica il nastro adesivo sull’anima di queste ultime per arginare le trasmissioni acustiche laterali e si fissa la guida inferiore con fissaggi a interasse da 50 cm.



L’orditura metallica si collega agli elementi portanti adiacenti e può essere semplice oppure doppia. È possibile disporre le orditure anche in doppia serie parallela, adiacenti o distanziate, separate o collegate con strisce di lastre.

Installare le lastre di cartongesso

Prima di tutto bisogna posare la lastra di cartongesso sul pavimento e tracciare la linea di taglio servendosi di un metro e di un cutter. Poi si alza la lastra in modo che il taglio risulti rivolto verso l’esterno e si tira verso di sé un’estremità per romperla di netto. A questo punto si passa una pialla sul bordo del taglio per levigarlo bene.



Lo step successivo consiste nel lasciare uno spazio fra il pavimento e la lastra, al fine di evitare che l’umidità di risalita. Quindi si posiziona il pannello sulla struttura portante e lo si avvita ai montanti per mezzo di una punta specifica per non rovinare la superficie. Si ricordi che il bordo tagliato deve coincidere con il muro e il soffitto.



Si continua avvitando nello stesso modo tutte le lastre fino al completamento della parete.

La rasatura finale della parete