Guida pratica su come risparmiare sul riscaldamento

Controlla la temperatura dei tuoi ambienti

Il consumo di gas per riscaldare la casa durante il periodo invernale costituisce la spesa che incide maggiormente sul bilancio domestico. Iniziamo col capire come risparmiare sul riscaldamento con una guida passo passo.

Mantenere una temperatura costante in casa è essenziale per evitare sprechi. Il termostato, in ogni zona climatica, deve essere regolato tra i 19 e i 20 gradi. Ciò garantirà un comfort ottimale risparmiando energia.

È consigliabile abbassare la temperatura di qualche grado nelle stanze poco utilizzate, o quando sei fuori casa.

Piccoli cambiamenti possono infatti ridurre i costi senza sacrificare il benessere. Utilizzare termostati programmabili o smart consente di impostare orari precisi, evitando che la caldaia lavori inutilmente.

Con una gestione attenta della temperatura impostata, è possibile abbattere i costi in bolletta.