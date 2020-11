I nostri consigli su scelta e utilizzo della vernice per termosifoni

Quali caratteristiche deve avere la vernice per termosifoni

Proprio per questo scegliere uno smalto ad acqua che non rilasci esalazioni sarà la soluzione ottimale, anche per essere utilizzato anche da non addetti al mestiere o da chi non abbia dimestichezza con il fai da te ottenendo un buon risultato. Lo smalto ad acqua ha una consistenza tale per cui la stesura risulta facile senza colare né gocciolare. L’ asciugatura veloce ne permette di stendere più mani senza tempi di attesa troppo lunghi tra una mano e l’altra. Inoltre, in base al materiale di realizzazione dei termosifoni, ghisa acciaio o alluminio , è bene scegliere il prodotto adatto, il fondo o l’antiruggine.

Smalto a pennello o spray? Pro e contro

Come verniciare i termosifoni passo per passo

Ecco qualche consiglio e come verniciare i caloriferi di casa, passo per passo . Cosa acquistare:

Di quale colore scegliere la vernice per i caloriferi

Caloriferi colorati per la casa in tinte accese

Lo smalto per termosifone più utilizzato è il classico bianco oppure panna. Esistono diverse tonalità però che possono essere attribuite ai radiatori in relazione all’ambiente circostante: sempre più attuale infatti la tendenza a creare un continuum cromatico tra arredi, ambiente e termosifoni.

Per i termosifoni in ghisa o alluminio, si trovano in commercio diverse nuance tra cui:

ghiaccio;

avorio;

panna;

crema;

grigio;

tortora.

È possibile scegliere tinte accese e colori brillanti per ottenere elementi di design che bene si integrino con lo spazio esistente: anche il colore identico a quello della parete può essere una soluzione per mimetizzare e creare continuità nella stanza laddove il calorifero non sia troppo gradito esteticamente, rendendolo così meno visibile.

Grazie al tintometro è possibile realizzare qualsiasi colore, utile per coordinare il calorifero alle tende, agli arredi, ai tappeti o altro. Per un ambiente particolare e giovane è possibile, laddove sia presente un radiatore in ghisa a più elementi, puntare su colorazione a cromie progressive di particolare impatto estetico.