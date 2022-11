I termosifoni colorati per riscaldare casa

Redazione - 04 novembre 2022

I termosifoni in ghisa colorati accendono l'inverno

Il riscaldamento quest’anno può essere “acceso” anche dal punto di vista cromatico: è la nuova tendenza dei termosifoni colorati (i più diffusi in ghisa) a dettare le regole del freddo inverno monocromatico, con modelli e tipologie per tutti i gusti.

La funzione di questi pittorici caloriferi non riguarderà infatti solo quella di alzare le temperature in maniera ottimale, bensì quella di decorare e arredare gli spazi come veri e propri elementi di arredo, pezzi unici simili a quadri o mobili in grado di abbellire le stanze pur svolgendo la loro funzione riscaldante.



Colori forti e decisi, oppure più tenui, meno brillanti e dallo stile vintage poco importa: ciò che conta è osare con personalità , dando un aspetto del tutto rinnovato a quegli elementi che in una casa sono d’obbligo, ma con stile e soprattutto vivacità e colore e che possono trovare abbinamento anche con le tonalità scelte per tende, tappeti e arredo in generale. È il caso per esempio del termo arredo idraulico in ghisa con linee vintage, Tiffany di Scirocco che appare in foto.

Quali materiali per i termosifoni moderni colorati

Sono tanti i materiali possibili dei nuovi termosifoni colorati moderni: acciaio

ottone

ghisa

alluminio

rame

teflon

acciaio inossidabile

legno Tantissime anche le misure, disponibili nelle versioni: orizzontale

verticale

a più pannelli: doppi, singolo o a colonne (2, 3, 4 e 6 le più diffuse). I colori per temosifoni in ghisa variano a seconda principalmente dei gusti dei padroni di casa, perché in commercio esistono veramente tantissime nuance, alternative al classico bianco e capaci di trasformare un classico (e magari anche datato) radiatore in un ambito e addirittura ostentato oggetto di design.

Le tonalità spaziano dal grigio al panna, dall’avorio al ghiaccio, giusto per citare i colori più neutri e che si possono ben amalgamare, senza troppi sconvolgimenti, anche ai restanti componenti della casa. Tra i modelli più vivaci c’è Geometrica Ovale ad acqua calda di Brem.

Gli smalti adatti a verniciare i termosifoni colorati

Gli smalti per termosifoni colorati possono essere di due tipi: spray

a pennello Uno degli smalti per termosifoni ideale è quello ad acqua che non rilascia odori ed è perfetto per gli ambienti in cui si vive, ancor più se in presenza di bambini.

La sua facilità d’impiego ne permette l'uso anche per chi non è particolarmente pratico del fai-da-te, prevenendo quindi gocciolamenti e, comunque, coprendo efficacemente tutte le superfici , inclusi i tanto agognati angoli.

Si tratta, inoltre, di una specifica vernice ad asciugatura rapida che ne velocizza sia la stesura, ma anche l’attesa tra una mano e l’altra.



Nel caso in cui si scelga di dipingere i termosifoni staccandoli dalla parete, è consigliabile sempre lo smalto ad acqua per termosifoni, ma spray (bombolette a spruzzo) che permette veloci risultati e, soprattutto, non si rischia di sporcare muro e dintorni. Uno degli smalti per termosifoni ideale è quellocheed è perfetto per gli ambienti in cui si vive, ancor più se in presenza di bambini.La suad’impiego ne permette l'uso anche per chi non è particolarmente pratico del fai-da-te, prevenendo quindi gocciolamenti e, comunque,, inclusi i tanto agognati angoli.Si tratta, inoltre, di una specifica vernice ad asciugatura rapida che ne velocizza sia la stesura, ma anche l’attesa tra una mano e l’altra.Nel caso in cui si scelga di dipingere i termosifoni staccandoli dalla parete, è consigliabile sempre lo smalto ad acqua per termosifoni, ma(bombolette a spruzzo) che permette veloci risultati e, soprattutto,muro e dintorni.

I termosifoni moderni colorati come tendenza irrinunciabile