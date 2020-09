Tutto quello che va saputo sull'accensione del riscaldamento

Redazione - 15 gennaio 2015

Quando è possibile l’accensione del riscaldamento

Non si può decidere liberamente quando accendere il riscaldamento, anche se bisogna fare la fondamentale distinzione fra impianti autonomi e centralizzati. A proposito di questi ultimi, e ci riferiamo in particolare agli impianti condominiali, esistono regolamenti ben precisi che variano in base alla regione, alla città e di conseguenza alla zona climatica. Generalmente, il via libera è compreso fra i primi di novembre e i primi di dicembre.



In teoria non esistono particolari limiti, invece, per i sistemi autonomi. Nella realtà, invece, sarebbe opportuno rispettare le medesime tempistiche relative agli impianti centralizzati o, comunque, evitare inutili sprechi di energia.



Di certo chi dispone di un impianto autonomo è avvantaggiato in virtù del proprio potere decisionale, può agire in base ai bisogni personali, non rischia di sentire troppo freddo né, al contrario, troppo caldo. Ma è anche chiamato ad essere responsabile e obiettivo: non è raro che in determinate case la temperatura in inverno sia sempre parecchio elevata e ciò nuoce da ogni punto di vista.

Le zone climatiche italiane

La normativa che regola gli orari e le date di accensione degli impianti di riscaldamento in Italia è il Decreto del Presidente della Repubblica numero 412 del 26 agosto del 1993, che tra l’altro divide il Paese in 6 zone climatiche sulla base del cosiddetto grado giorno, unità di misura che indica la somma della differenza fra la temperatura interna e quella media esterna.



Zona A: È la più calda, identifica 6 comuni fra cui Lampedusa e Porto Empedocle. Generalmente, l’accensione dei riscaldamenti va dal primo dicembre al 15 marzo o alla fine di questo stesso mese. Zona B: corrisponde alle aree costiere della Calabria, della Sicilia e della Sardegna; fra le città figurano Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania. Il periodo di accensione è sostanzialmente uguale a quello della zona A. Zona C: interessa le regione del Sud e le zone costiere del Lazio e della Liguria meridionale. Citiamo Napoli, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari. I riscaldamenti si accedono solitamente il 15 novembre e si va avanti fino al 31 marzo. Zona D: coincide con le aree interne del Centro, del Centro Nord e con le isole maggiori, ma anche con alcune città della Puglia e della Calabria. Esempi: Roma, Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia. I riscaldamenti restano accesi dal primo novembre al 15 aprile. Zona E: corrisponde alle località situate sull’Appennino, nella Pianura Padana, nella zona subalpina. Fra le città segnaliamo Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti. Riscaldamenti accesi da metà ottobre a metà aprile



Infine abbiamo la zona F, che riguarda le Alpi e alcune parti dell’Appennino, più precisamente le province di Cuneo, Belluno e Trento. Si tratta dell’unico caso in cui non ci sono limitazioni di sorta.

Limitazioni orario nella giornata

La zona climatica determina non solo il periodo di accensione, ma anche le limitazioni di orario. Nella Zona A i riscaldamenti possono restare accesi 6 ore al giorno, nella Zona B 8 ore al giorno, nella Zona C 10 ore, nella Zona D 12 ore, nella Zona E 14 ore e nella Zona F, anche in questo caso, non ci sono “paletti”.



Gli impianti devono comunque essere spenti entro le 23, per evitare consumi inutili, e in linea di massima riprendono a funzionare fra le 5 e le 6 del mattino. Ci sono, però, delle eccezioni. In circostanze anomale, cioè se le temperature inaspettatamente scendono troppo e oltre la media, o al contrario risultano più alte del solito, è possibile stabilire deroghe rispetto alla normativa vigente e tale compito spetta ai sindaci delle città interessate.



In ogni caso, però, la durata giornaliera non deve essere superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. Ribadiamo che tutto questo vale per gli impianti centralizzati, ma anche che chi dispone di un sistema autonomo ha il dovere di agire con criterio.

Quali temperature per il riscaldamento