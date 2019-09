Interruttori a levetta AVE, perfetto mix di stile e innovazione

Redazione - 25 settembre 2019

Gusto retrò e innovazione per ogni stile

Gli interruttori e le placche sono elementi indispensabili di ogni sistema di illuminazione, ma sono anche determinanti nella definizione stilistica degli ambienti.



AVE è stata la prima in Italia ad applicare la tecnologia touch al settore elettrico e da sempre propone soluzioni che anticipano le tendenze del settore. Oggi dimostra nuovamente la sua capacità di reinterpretare il modo di accendere la luce con un concept originale, che coniuga il passato e il futuro. Il risultato? La gamma New Style 44 ed England Style 44.



Il tradizionale sistema di accensione/spegnimento a levetta viene recuperato da Ave e riletto in chiave attuale, attraverso tre linee di comandi e placche realizzate con materiali pregiati. I comandi a levetta celano innovative componenti tecnologiche: deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato.



Le nuove collezioni si distinguono l’una dall’altra non solo per il design e la tecnologia integrata, ma anche per l’idea progettuale ad esse sottesa: ciascuna rappresenta infatti un differente stile di vita e una diversa interpretazione degli spazi. Tutti i prodotti sono disponibili sia per scatola tonda che per scatola rettangolare.

New Style 44: interruttori di design per ambienti minimal

Gli interruttori a levetta della gamma New Style 44 ed England Style 44 sono stati ideati da AVE per dare una risposta concreta e soddisfacente alle necessità dei clienti più esigenti. La tecnologia più all’avanguardia si coniuga con un’estetica inedita e raffinata, basata sull’incontro fra tradizione e innovazione.



I prodotti che compongono la collezione New Style 44 sono dedicati a chi ama la semplicità e si rivelano perfetti per gli ambienti moderni, curati in ogni particolare. I comandi a levetta color cromo, con ghiera abbinata, diventano parte integrante di placche in alluminio spazzolato naturale ed antracite o placche in vetro bianco e nero.



Le prime permettono di ottenere superfici solide, lineari e durature, emblema dell’eleganza contemporanea e minimalista; le placche in vetro, invece, sono lucenti e brillanti. Preziose.

New Style 44 Corian®: pulizia formale ed equilibrata eleganza

La collezione New Style 44 Corian® è invece pensata per gli spiriti liberi, per chi considera la purezza del colore una fondamentale fonte di tranquillità e armonia. Il bianco luminoso si riflette sui comandi a levetta illuminabili e caratterizzati da geometrie semplici; l’estrema pulizia formale si somma a una notevole solidità e durevolezza. Questa proposta è l’ideale per gli ambienti essenziali, moderni ed eleganti.



Il Corian® è un materiale non solo molto resistente, ma anche omogeneo; composto per un terzo da resina acrilica e per due terzi da minerali naturali, assai difficilmente si urta e si graffia. AVE ha sfruttato le sua qualità, nonché la sua incredibile versatilità, per creare questi interruttori a levetta che non hanno eguali.

England Style 44: il fascino senza tempo del legno