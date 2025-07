Plafoniere a soffitto moderne: la luce incontra il design

Plafoniere moderne da soffitto a LED: i vantaggi

La tecnologia LED assicura un’accensione immediata e una luce che non scalda, adatta ad entrare in contatto con qualsiasi materiale.



I consumi ridotti si traducono in un risparmio concreto sulla bolletta; la lunga durata evita continue sostituzioni. In camera da letto e soggiorno è ideale una luce calda, accogliente e rilassante. In cucina e bagno è preferibile una luce neutra, più chiara e funzionale.



Le migliori plafoniere a soffitto moderne hanno una luce LED dimmerabile, per regolare l’intensità luminosa in base al momento della giornata o all’attività svolta.



Lightbone Ceiling Small di Oblure: l'incontro tra il vetro opalino sferico e il rovere massello è il cuore del progetto. La plafoniera è disponibile nei colori da campionario o su richiesta ed è dotata di tecnologia LED.