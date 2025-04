Lampadari moderni a soffitto, un'illuminazione decorativa

Dove mettere in soggiorno i lampadari a soffitto moderni

I lampadari moderni a soffitto nella zona giorno possono essere collocati in diversi punti strategici. La posizione più classica è al centro della stanza, ideale per creare un punto luce principale visivamente equilibrato.

Sopra il tavolo da pranzo il lampadario ne esalta la sua bellezza. Illumina correttamente il piano senza abbagliare gli ospiti se prevediamo una distanza da esso di circa 60 cm. In questo caso potrai scegliere più lampade con forme, colori e altezze diverse, per giocare con la luce in modo creativo.

A volte le sospensioni sono decentrate rispetto all’attacco elettrico. Questi modelli sono dotati di cavi regolabili, che possono essere orientati liberamente fino a raggiungere l’effetto desiderato.



Alma di Contardi si declina in molteplici soluzioni. Il paralume in tessuto è avvolto da forme raffinate in vetro soffiato, disponibili anche in colorazioni delicate.