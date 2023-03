Arreda l'ingresso con la consolle, mobile funzionale e caratterizzante

La praticità di una consolle ingresso

La consolle d’ingresso in una casa non dovrebbe mai mancare, parola di interior designer. Non si tratta, infatti, solo di una questione legata all’ estetica e di dare un assaggio dello stile d’arredo generale dell’abitazione, ma anche di una questione collegata alla praticità della vita domestica di tutti i giorni. Il piccolo mobile, solitamente addossato al muro che sta accanto al portoncino d’ingresso, svolge, infatti, tante importanti funzioni . Oltre a regalare un aspetto piacevole e raffinato all’ambiente in cui ci si addentra, questo complemento d’arredo viene usato anche come:

Consolle moderna ingresso, fissa o allungabile

La scelta di una consolle ingresso moderna può variare molto, soprattutto a seconda dello stile della casa , ma anche degli spazi disponibili . I modelli più semplici e lineari prevedono essenzialmente un piano d’appoggio fisso in legno o in cristallo appoggiato a terra, oppure fissato alla parete. Quest’ultima è un’ottima soluzione per dare un tocco contemporaneo all’ingresso e, al tempo stesso, risparmiare spazio nell’arredarlo. I modelli di design prevedono solitamente vani e cassetti dove poter inserire libri, vasi, candele e cornici da mettere in bella mostra, ma esistono tra questi anche modelli allungabili , ossia trasformabili in tavoli aggiuntivi che possono raggiungere in poche mosse anche i 3 metri, molto versatili e ideali per chi dispone di spazio limitato, ma non vuole rinunciare a feste e inviti allargati nel proprio ambiente domestico.

Le caratteristiche di una consolle moderna

Come arredare una consolle moderna in ingresso

La consolle ingresso moderna può essere ancor più di scena e d’effetto per chi entra in casa se abbinata ad alcuni elementi quali per esempio grandi specchiere capaci di amplificare gli spazi, anche di piccoli atri e utili per darsi un’occhiata prima di uscire di casa.



Lo specchio tondo rompe quello che può essere lo schema più rigido della consolle e può avere un diametro anche di circa ¾ della sua lunghezza. L’alternativa è di scegliere un grande quadro o una composizione di cornici in cui “esporre” le foto a noi più care.



Per il piano d’appoggio è bene invece ragionare per composizioni, ossia gruppi di oggetti, di altezze diverse: si può scegliere di abbinare un elemento alto, come una lampada da tavolo, una pianta o un vaso con rami o fiori recisi ad altri oggetti più piccoli oppure selezionare un’unica composizione bassa, come una serie di libri adagiati in orizzontale, un vassoio, delle candele basse o piccole piantine da vaso, giusto per dare qualche esempio.



Se lo si desidera, si può accostare anche un elemento a terra come una cesta con riviste o plaid, oppure un semplice sgabello o un morbido pouf, ma senza esagerare per non caricare in modo troppo invasivo la parte inferiore, rispetto al sopra.