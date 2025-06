Cosa fare prima di accendere il condizionatore

Chi può eseguire in sicurezza la verifica del gas refrigerante

Il gas refrigerante è il responsabile principale del raffreddamento dell’aria. Se il suo livello è basso o ci sono perdite, il climatizzatore dovrà lavorare di più per raggiungere la temperatura desiderata. Questo comporta un conseguente aumento dei consumi energetici.

In questo caso per ragioni di sicurezza è sempre bene affidarsi ad un tecnico qualificato. Verrà effettuato un controllo completo e, se necessario, ricaricato il gas per assicurare performance ottimali.



Haier propone il climatizzatore Pearl, un apparecchio dotato di una nuova tecnologia che purifica l'aria attraverso l'emissione di raggi ultravioletti.