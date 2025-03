Condizionatori con inverter: di cosa si tratta e come funzionano

I migliori condizionatori inverter in classe A+++

Next

Il condizionatore con inverter in classe energetica A+++ offre un elevato livello di comfort climatico con un dispendio di energia inferiore rispetto ai prodotti di classe inferiore. È importante peraltro ricordare che il consumo effettivo dipende anche dalla potenza del condizionatore, generalmente misurata in BTU.

Questa unità rappresenta la quantità di energia necessaria per riscaldare o raffreddare una determinata superficie. Un condizionatore inverter da 12000 BTU è in grado di climatizzare zone ampie. Un modello da 9000 BTU nello stesso contesto deve lavorare di più per assicurare uguali risultati. Occorre quindi valutare quale prodotto è più adatto al nostro ambiente.

Expert Nordic di Haier, grazie alla tecnologia Inverter Plus e alla doppia classe energetica A+++, garantisce un’efficienza elevata sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. È facilmente gestibile tramite smartphone utilizzando l’app hOn.