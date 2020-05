La nostra guida ai prezzi dei climatizzatori

Redazione - 22 luglio 2015

Climatizzatori fissi: le fasce di prezzo

Per la scelta del climatizzatore adeguato è bene valutare con cura e definire quale sia il sistema di condizionamento più adatto all'ambiente incui sarà installato e alla richiesta dell'utilizzatore.

Per una scelta consapevole è bene sapere che i condizionatori si caratterizzano per differenti tipologie di unità interne: split a parete posizionabili in alto;

posizionabili in alto; unità interne a soffitto e a pavimento ;

e a ; unità interne a cassetta ;

; unità interne canalizzabili. Queste macchine hanno un sistema del compressore a inverter che modula i giri del motore e l’assorbimento in base alla temperatura richiesta e alla temperatura esistente, regolando la potenza in base alla richiesta. I condizionatori fissi sono inoltre caratterizzati da range di prezzo variabili in relazione a differenti parametri: assorbimento : a seconda della classe energetica, i condizionatori possono variare nel prezzo salendo di classe fino a raggiungere quella più elevata, classe A+++;

: a seconda della classe energetica, i condizionatori possono variare nel prezzo salendo di classe fino a raggiungere quella più elevata, classe A+++; design : i modelli base presentano generalmente scocche bianche che erogano aria ruotando un deflettore posto nella parte inferiore che ne scopre la griglia per l’aria. I modelli più evoluti in termini tecnologici e di design vedono soluzioni più particolari, materiali pregiati come vetro specchiato oppure come nel caso della tecnologia Samsung, una scocca caratterizzata da 21000 microfori per erogazione dell’aria senza aperture di deflettori;

: i modelli base presentano generalmente scocche bianche che erogano aria ruotando un deflettore posto nella parte inferiore che ne scopre la griglia per l’aria. I modelli più evoluti in termini tecnologici e di design vedono soluzioni più particolari, materiali pregiati come vetro specchiato oppure come nel caso della tecnologia Samsung, una scocca caratterizzata da 21000 microfori per erogazione dell’aria senza aperture di deflettori; rumorosità : in relazione al livello di pressione sonora, varia il prezzo. Per l’unità interna si considerano valori intorno ai 19 db a salire mentre per quella esterna si parte dai 40 salendo fino ai 55-57 db;

: in relazione al livello di pressione sonora, varia il prezzo. Per l’unità interna si considerano valori intorno ai 19 db a salire mentre per quella esterna si parte dai 40 salendo fino ai 55-57 db; comando a distanza: i modelli più evoluti tecnologicamente possono essere comandati da remoto mediante app su tablet e cellulari. Un condizionatore acquistato nella grande distribuzione si caratterizza per una qualità inferiore per caratteristiche di rumorosità, efficienza energetica e protezione agli agenti atmosferici e parte da un costo che si aggira intorno ai 300 euro a salire.

Affidandosi a rivenditori autorizzati, idraulici e tecnici del settore, si partirà da una fascia di base più alta poiché vendita al dettaglio e qualità superiore. I rivenditori on line invece garantiscono prezzi di vendita all’ingrosso, con un risparmio fino al 40%.

Quanto preventivare per l'installazione

Il prezzo di installazione per un condizionatore a split con macchina esterna varia da operatore a operatore: a seconda del servizio fornito si avranno range di costi differenti.

Per un lavoro ad hoc l'installazione di un condizionatore fisso split a parete, caratterizzato da una unità interna posta alla stessa altezza della macchina esterna con una lunghezza massima di tubazione fino a tre metri, richiede un costo di manodopera e componenti per l’installazione come staffe, tubazioni, filo per collegamenti elettrici, tubo di scarico e canalina di rivestimento, stimato intorno ai 350 €.

Ulteriore metratura oltre ai tre metri varia dai 25 ai 30 euro al metro lineare.

È importante assicurarsi che l’installazione venga eseguita da personale qualificato registrato alla banca dati “f gas” in possesso di adeguati patentini e abilitazioni poiché ogni impianto contiene un gas denominato R32 che deve essere registrato nella specifica banca dati (f gas).

Il tecnico specializzato ed abilitato deve poi redigere le pratiche di installazione ed emettere il certificato di conformità comunicandolo all’ufficio tecnico comunale, registrandolo conseguentemente al catasto impianti termici mediante una pratica al costo di circa 100 - 150 euro a carico del committente, da sommare al costo dell’installazione iniziale.

Di quali detrazioni è possibile usufruire

Per l’anno solare 2020 esistono differenti possibilità di detrazione condizionatori proposte dal Governo in base alla tipologia di lavori effettuati.

Il bonus condizionatori prevede i seguenti casi: detrazione condizionatori Ecobonus 65% : applicabile nel caso di opere e di lavori che apportino un miglioramento in termini di efficienza energetica alla casa. Si deve acquistare un condizionatore con pompa di calore estate / inverno ad alta efficienza energetica in sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento. Il modello deve essere idoneo tra quelli aventi diritto alla detrazione, riportati in tabella apposita dell’Agenzia delle Entrate. L’ importo massimo di spesa deve essere non superiore a € 46.154 suddivisibile in 10 rate annuali di pari importo per 10 anni;

: applicabile nel caso di opere e di lavori che apportino un miglioramento in termini di efficienza energetica alla casa. Si deve acquistare un con pompa di calore estate / inverno ad in sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento. Il modello deve essere idoneo tra quelli aventi diritto alla detrazione, riportati in tabella apposita dell’Agenzia delle Entrate. L’ di spesa deve essere non superiore a suddivisibile in 10 rate annuali di pari importo per 10 anni; bonus condizionatori con ristrutturazione edile 50% : nel caso di rinnovo parziale o totale dell’abitazione, le spese per l’impianto di condizionamento rientrano nei lavori di ristrutturazione. Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute e il condizionatore può essere solo con funzione di raffreddamento a patto che l’apparecchio sia certificato dal produttore o installatore al fine di garantire risparmio energetico. L’importo massimo di spesa è pari a 96.000 € divisibile in 10 rate uguali per 10 anni. In questo caso si può godere dell’ IVA agevolata al 10% anziché al 22% sulla manodopera e sulla differenza prezzo del servizio, cioè acquisto + montaggio, detraendo il prezzo del condizionatore;

: nel caso di dell’abitazione, le spese per l’impianto di condizionamento rientrano nei lavori di ristrutturazione. Il delle spese sostenute e il condizionatore può essere solo con funzione di raffreddamento a patto che l’apparecchio sia certificato dal produttore o installatore al fine di garantire risparmio energetico. L’importo massimo di € divisibile in 10 rate uguali per 10 anni. In questo caso si può godere dell’ anziché al 22% sulla manodopera e sulla differenza prezzo del servizio, cioè acquisto + montaggio, detraendo il prezzo del condizionatore; bonus mobili 50% con ristrutturazione : sempre in ambito di ristrutturazioni, acquistare condizionatori di classe energetica A+ o superiori permette di poter usufruire dell’agevolazione fiscale bonus mobili con aliquota al 50% , con requisito di acquisto in data successiva a quella di avvio dei lavori di ristrutturazione. L’importo massimo detraibile è pari a 10000 euro divisibile in 10 rate per 10 anni, per ciascuna unità immobiliare;

: sempre in ambito di ristrutturazioni, acquistare condizionatori di o superiori permette di poter usufruire dell’agevolazione fiscale bonus mobili con , con requisito di acquisto in data successiva a quella di avvio dei lavori di ristrutturazione. L’importo massimo detraibile è pari a divisibile in 10 rate per 10 anni, per ciascuna unità immobiliare; bonus senza ristrutturazione : possibile solo acquistando un nuovo condizionatore a pompa di calore ed alta efficienza energetica in sostituzione di un vecchio impianto . La detrazione sarà pari al 50% dell’importo per acquisto , consegna e installazione per un massimo di 48000 € , suddivisibili in 10 rate annuali per 10 anni;

: possibile solo acquistando un nuovo a pompa di calore ed alta efficienza energetica in . La detrazione sarà pari al , per un massimo di , suddivisibili in 10 rate annuali per 10 anni; superbonus 110%: in seguito all’emergenza Coronavirus e al Decreto emanato dal Governo allo scopo di rilanciare l’economia, è stata inserita la possibilità della modifica dell’aliquota fiscale nel caso di opere con fine di efficientamento energetico delle case, noto come Ecobonus . La nuova norma prevede due differenti possibilità per il contribuente: detrazione in 5 rate per 5 anni del 110% delle spese sostenute , cessione del credito del 100% all’azienda edile, pari alle spese dei lavori eseguiti. L’intervento deve essere eseguito insieme a interventi di isolamento termico o sostituzione caldaia dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 .

Quanto costa climatizzare un appartamento