Estetica sofisticata e materiali nobili: le cucine design moderne

Cucine design moderne: materiali nobili e finiture ricche di fascino

Uno degli aspetti che caratterizza le cucine design moderne è l'altissima qualità dei materiali. Nel segmento luxury la materia prima diventa protagonista del progetto, non solo come componente tecnico, ma come espressione di prestigio.



Le pietre naturali e le superfici ceramiche di grande formato vengono impiegate per creare piani di lavoro continui e scenografici. Il marmo e il quarzo sono utilizzati per enfatizzare la monumentalità e le dimensioni dell'isola cucina. Il legno massello proveniente da foreste certificate è protagonista. Le finiture e i dettagli sono estremente raffinati. Le finiture del legno sono naturali oppure laccate opache o metallizzate, anche su vetro o alluminio.