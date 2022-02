ASA Plastici VersaQ, sistema per ricaricare i dispositivi mobili

Le caratteristiche del sistema VersaQ per ricaricare i dispositivi mobili

VersaQ è un modulo con la duplice funzione di ricarica per dispositivi mobili e sistema di trasmissione dati. Nasce dalla sinergia dell’azienda AsaPlastici, specializzata in progettazione di componenti elettrici, con lo studio di architettura Progetto CRM, famosi per la loro modernità e il design minimal. Una combinazione vincente che è valsa a VersaQ il titolo di miglior “Interior Design Elements” ai RedDot Awards 2020.

Le sue linee pulite, nette, flessibili a seconda dall’ambiente e dell’uso, contribuiscono a farne un prodotto dalle qualità elevate. È facilmente installabile in autonomia, senza necessità di un supporto tecnico esterno; è composto da quattro punti di ricarica sostenuti da una base d’appoggio, solida ma minuta.