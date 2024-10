Depuratori d'acqua per la casa: perché acquistarli

Redazione - 01 ottobre 2024

Acqua in bottiglia o dal rubinetto? la soluzione sono i depuratori

Il dibattito tra l'acqua in bottiglia e quella del rubinetto è sempre attuale. Se da un lato c'è chi preferisce acquistare l'acqua al supermercato, dall'altro c'è chi opta per quella del rubinetto. La risposta al quesito su quale sia migliore è semplice: l'acqua del rubinetto. Esistono validi motivi per preferirla, nonostante alcune persone possano essere preoccupate per la presenza di elementi indesiderati, che pur essendo in piccole quantità, potrebbero accumularsi nell’organismo.



L'acqua ideale per il benessere dell'organismo dovrebbe avere un contenuto equilibrato di minerali, essere priva di inquinanti e depurata. Per rendere l'acqua del rubinetto perfettamente sicura da bere e cucinare, la soluzione è l'uso di depuratori acqua per la casa. I depuratori Better Life, ad esempio, utilizzano un sistema di purificazione ad osmosi inversa, in grado di eliminare fino al 99% delle sostanze indesiderate presenti nell'acqua, garantendo così una fonte pura e sicura per tutta la famiglia.

Depuratori d'acqua per la casa: cosa sono e come funzionano

Il depuratore d'acqua è un dispositivo pensato per eliminare le impurità dall'acqua, come particelle sospese, cloro, batteri, metalli pesanti e nitriti. Può utilizzare vari sistemi, il più efficace è l'osmosi inversa. Il vantaggio principale di un depuratore è rendere l'acqua potabile più sicura e più piacevole al palato, perfetta da bere e per cucinare.



L'osmosi inversa è un processo di filtrazione dell'acqua che si basa sul passaggio di liquido attraverso membrane semipermeabili, progettate per bloccare una vasta gamma di impurità. Queste membrane consentono il flusso dell'acqua purificata, mentre trattengono sali minerali, batteri, germi, particelle e sostanze organiche disciolte, che vengono espulse attraverso una via separata.



Gli impianti ad osmosi inversa per uso domestico sono tra i sistemi di purificazione dell'acqua più efficaci disponibili sul mercato. Le membrane osmotiche sono così precise da filtrare particelle inquinanti fino a un decimillesimo di micron, garantendo un’acqua purissima e sicura. L'osmosi inversa, infatti, è in grado di trattenere dal 90% al 99,9% delle sostanze disciolte nell'acqua, garantendo un'elevata qualità del liquido purificato.

I depuratori acqua Better Life

L'acqua di casa può essere purificata utilizzando diversi tipi di filtri, ognuno dei quali offre vantaggi specifici: Caraffa filtrante : una soluzione economica e semplice, ideale per migliorare il sapore dell'acqua, riducendo il cloro e alcune impurità.

: una soluzione economica e semplice, ideale per migliorare il sapore dell'acqua, riducendo il cloro e alcune impurità. Filtro a carbone attivo : efficace contro cloro e contaminanti organici, rappresenta una soluzione pratica per l'uso quotidiano. Rimuove particelle più grandi, pesticidi e altri composti chimici.

: efficace contro cloro e contaminanti organici, rappresenta una soluzione pratica per l'uso quotidiano. Rimuove particelle più grandi, pesticidi e altri composti chimici. Osmosi inversa: il metodo più avanzato per chi desidera la massima purezza e sicurezza, in grado di eliminare fino al 99,9% delle sostanze nocive, inclusi pfas, batteri, virus e metalli pesanti.

I depuratori Better Life utilizzano il sistema di osmosi inversa, garantendo acqua pura, sana e personalizzabile in base alle esigenze: Quantità di sali minerali : scegli tra acqua osmotizzata a basso residuo fisso o acqua alcalina con più sali minerali.

: scegli tra acqua osmotizzata a basso residuo fisso o acqua alcalina con più sali minerali. Tipi di acqua disponibili: Naturale e alcalina a temperatura ambiente, Naturale e gassata refrigerata, Naturale a temperatura ambiente, naturale fredda e gasata refrigerata. Ogni preferenza corrisponde a un specifico modello di affinatore. , garantendo acqua pura, sana e personalizzabile in base alle esigenze:Ogni preferenza corrisponde a un specifico modello di affinatore.

Better Life: eccellenza del Made in Italy