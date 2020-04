Divano con penisola, elogio del comfort

Le caratteristiche di un divano con penisola

Kirk di Porada è un divano in pelle con chaise longue con base in massello

Possiamo dirlo: il sofà è l’elemento di partenza per arredare tutto il soggiorno! Per questo ha priorità nel progetto d’arredo. Va scelto dove collocarlo, che stile, che rivestimento e che forma deve avere per soddisfare le esigenze di comfort . Oggi parliamo di un particolare modello: il divano con penisola . Vediamo com’è fatto!

Quando sceglierlo, le 4 regole

3 modelli moderni scelti per voi

Le caratteristiche del divano letto con penisola

Divano trasformabile + chaise longue assieme? È una perfetta combinazione per chi cerca una soluzione d’arredo salvaspazio senza rinunciare a relax e comodità.

Il divano letto con penisola è dunque una valida soluzione per chi cerca un posto letto aggiuntivo in casa senza aver a disposizione una camera per gli ospiti.

Vediamone insieme alcune caratteristiche: