Divani moderni, i protagonisti del salotto

Redazione - 12 marzo 2021

Divani moderni per un comfort informale e accogliente

Il salotto è da sempre luogo di convivialità e calore familiare: è quella zona della casa dove ci si concedono momenti per se stessi, magari accompagnati da un buon libro e da un calice di vino, e dove si accolgono amici e parenti per godere con loro di alcuni attimi di spensieratezza. L’arredamento interno è essenziale per trasmettere al living questa atmosfera accogliente e al tempo stesso elegante (sempre più ricercata al giorno d’oggi) e un divano moderno può aiutare in questo obiettivo. I divani moderni sono i protagonisti indiscussi di ogni spazio living che si rispetti: sono perfetti per arredare i salotti dallo stile contemporaneo. Coniugano in modo armonioso raffinatezza e comfort: le loro linee essenziali e dal carattere deciso, infatti, si fondono a materiali morbidi e confortevoli, regalando momenti di relax e spensieratezza in giornate stressanti.

Come scegliere il divano moderno che fa per te

Chi desidera dar vita ad un salotto moderno ed elegante ha a disposizione un’ampia gamma di forme, tessuti e colori tra cui scegliere per il proprio divano moderno: lineare o angolare, di tessuto o di pelle, con diverse sfumature di colore, in base al proprio gusto ed al proprio stile di arredo.



Innanzitutto, è necessario comprendere se conviene di più un divano lineare oppure uno angolare. La discriminante è, senza dubbio, la dimensione della zona living: un divano moderno lineare si adatta maggiormente ad un salotto piccolo ed essenziale, perché consente di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione; i divani eleganti moderni “a L”, anche detti angolari, vengono scelti in genere per i salotti di grandi dimensioni, perché disegnano una zona ben definita all’interno dell’ambiente e regalano quella sensazione di accoglienza e calore che il salotto deve trasmettere.

Una volta selezionata la forma desiderata, bisogna valutare il materiale del divano moderno in base al proprio gusto e all’uso che si intende fare del sofà. I divani in tessuto sono oggi quelli più scelti, perché sono moderni, affascinanti e convenienti: rientrano tra i divani eleganti moderni meno costosi, più semplici da pulire (la maggiorparte dei modelli è in tessuto sfoderabile e lavabile comodamente in lavatrice) e con una maggiore scelta tra colori e fantasie. Sono la scelta perfetta per chi vuole creare un ambiente, sì, moderno ed elegante, ma al tempo stesso informale e giovanile.



I divani moderni in pelle presentano quel fascino che solo la pelle può dare e conciliano eleganza, raffinatezza e modernità. Chi sceglie il rivestimento in pelle dovrà avere sempre alcune precise accortezze nella sua cura e manutenzione, se desidera mantenerlo bello, sano e lucente nel tempo. I divani in pelle moderni trovano grande impiego in alcuni contesti lavorativi, come studi di avvocati e studi di notai. I divani in ecopelle sono la soluzione perfetta per chi è innamorato dell’effetto vintage della pelle ma non vuole spendere troppo: un divano moderno in ecopelle, infatti, è un divano meno costoso, ma comunque pratico e gradevole, adatto a chi vuole vivere in tutta tranquillità e senza troppi pensieri il proprio sofà.

C’è un ultimo aspetto da prendere in considerazione se si desidera arredare il proprio spazio living con divani ultramoderni e moderni: l’acquisto di un divano letto oppure di un normale divano senza letto. Il divano letto moderno è sinonimo di eleganza e praticità e non costringe a rinunciare al design sobrio ed elegante che in genere solo un divano moderno senza letto possiede. Il divano letto si distingue per la sua versatilità: quando si presenta la necessità, infatti, sono sufficienti pochi piccoli gesti, alla portata di tutti, per trasformare il divano in letto, singolo o matrimoniale. I divani letto moderni sono oggi disponibili in molti diversi modelli, da quelli più tondeggianti e raffinati a quelli più essenziali ed originali.

Perché scegliere un divano Dàmeda