Redazione - 19 giugno 2023

Perché acquistare un divano su misura fatto in Brianza

I divani sono un elemento imprescindibile nell'arredamento di ogni casa. Oltre a fornire un luogo di comfort e relax, sono anche un elemento di design che definisce lo stile e l'eleganza di un ambiente. Mentre i divani prodotti in serie possono soddisfare le esigenze di molti, esiste una categoria di divani che si distingue per la sua qualità superiore, l'artigianalità e la lunga tradizione che li caratterizza. Parliamo dei divani della Brianza, veri e propri gioielli dell'arte tappezziera. La Brianza è una zona della Lombardia, che da lungo tempo è riconosciuta come la culla dell'imbottito. Qui, i Maestri Tappezzieri tramandano da generazioni l'arte di creare divani in pronta consegna e divani su misura di alta qualità. Ogni imbottito realizzato nella Brianza rappresenta un connubio perfetto di tradizione, maestria e attenzione ai dettagli.

Cosa distingue un divano su misura

Ciò che distingue un divano della Brianza da un qualsiasi altro divano è l'impegno verso l'eccellenza e la cura nella realizzazione di ogni singolo pezzo. Acquistare un divano fatto a mano dà la certezza di avere un prodotto creato con passione e attenzione a ogni dettaglio, dove il risultato finale è garantito. I maestri tappezzieri Dàmeda producono divani su misura ancora come una volta, a mano, utilizzando tecniche tradizionali che si sono evolute nel corso del tempo. Questa attenzione si riflette nella bellezza dei divani, che mantengono la loro eleganza nel corso degli anni.

Divani su misura: comfort e stile personalizzati

Quando si parla di un divano su misura, la parola chiave è "personalizzazione". Un divano su misura viene realizzato secondo le esigenze specifiche del Cliente, sia in termini di dimensioni che di design. Ciò significa che è possibile avere un divano unico, creato appositamente per i propri spazi abitativi: piccolo e compatto oppure un grande divano angolare per ambienti ampi o con forme particolari quando lo spazio a disposizione è molto generoso. I divani su misura si distinguono per le loro qualità, poiché realizzati con materiali di gran pregio scelti con il committente per garantire robustezza. Le pregiate pelli o i tessuti utilizzati sono selezionati con cura per essere confortevoli e morbidi al contatto con la pelle e, con la medesima attenzione, anche la struttura del divano viene progettata per dare alla seduta la confortevolezza che soddisfa i propri gusti personali.

La perfezione artigianale dei dettagli nei divani su misura

La Brianza vanta una lunga storia nell'arte dell'arredamento e della tappezzeria. Questa tradizione si è sviluppata nel corso dei secoli grazie al passaggio di conoscenze e competenze di generazione in generazione. I maestri tappezzieri Dàmeda hanno imparato i segreti dell'arte tappezziera fin da giovani, lavorando a stretto contatto con i loro predecessori per perfezionare le loro abilità. Ogni divano è il risultato di un processo creativo che combina materiali attentamente selezionati che conferiscono al divano un aspetto unico ed elegante.



Se si desidera un divano su misura di alta qualità, è possibile rivolgersi ai Maestri tappezzieri di Meda che sono in grado di realizzare ogni richiesta. Nei laboratori Dàmeda nascono grandi progetti sviluppati proprio in collaborazione con il Cliente, che fornisce tutte le indicazioni necessarie per realizzare un divano personalizzato. Questi prodotti offrono materiali e finiture esclusive, in grado di garantire una comodità superiore.



I maestri tappezzieri Dàmeda dedicano una cura particolare ai dettagli dei divani su misura che creano, poiché pezzi unici ed esclusivi, realizzati con la partecipazione del Cliente, che diventa parte importante dello sviluppo creativo del progetto personalizzato. Ogni cucitura, imbottitura e rifinitura viene eseguita con precisione millimetrica per garantire la massima qualità estetica e funzionale. La scelta dei tessuti, dei colori e dei decori viene fatta con attenzione per creare un prodotto che soddisfi appieno le esigenze e i gusti dei Clienti. Un divano su misura permette di combinare più stili e unire elementi classici ai moderni per un imbottito dal sapore eclettico o di orientarsi verso linee pulite ed essenziali, tipiche dei divani moderni su misura dallo stile minimalista, che si adattano bene agli spazi contemporanei.

Divani personalizzati: un comfort su misura

Oltre all'aspetto estetico, i moderni divani su misura Dàmeda sono progettati con una particolare attenzione all'ergonomia. I maestri tappezzieri sanno che il comfort è un elemento fondamentale per un divano di qualità, e quindi dedicano tempo ed energia per creare imbottiture che assicurano un sostegno adeguato per il corpo e una seduta confortevole. Le principali virtù di un divano su misura risiedono proprio nella personalizzazione. È possibile esprimere le proprie preferenze per la seduta, se più rigida o morbida, la profondità, l’altezza che può essere adattabile.



Per non rinunciare ai propri desideri o scendere a compromessi è consigliabile rivolgersi all’esperienza dei produttori di divani, come Dàmeda, che nella loro fabbrica divani su misura danno vita a veri e propri capolavori; inoltre, l’aggiunta di complementi d’arredo come tavolini o piani d’appoggio, disegna linee armoniose che rendono il divano molto pratico, consentendo di avere tutto a portata di mano. Poiché i divani su misura vengono realizzati seguendo rigorosi standard di produzione, diventano un investimento a lungo termine, perché progettati per resistere all'usura quotidiana e mantenere la loro bellezza nel tempo.

Accessori per personalizzare il divano su misura

Oltre alla personalizzazione delle dimensioni e del design, i divani su misura offrono la possibilità di aggiungere a qualsiasi modello alcuni accessori per renderli ancora più speciali: Vani Contenitori per tenere in ordine le proprie cose, senza compromettere lo stile.

per tenere in ordine le proprie cose, senza compromettere lo stile. Tavolini integrati per appoggiare bevande, libri, il telecomando del televisore o il cellulare.

per appoggiare bevande, libri, il telecomando del televisore o il cellulare. Luci a LED incorporate per creare un'atmosfera accogliente e aggiungere un tocco di eleganza. Molto pratica per leggere un libro.

incorporate per creare un'atmosfera accogliente e aggiungere un tocco di eleganza. Molto pratica per leggere un libro. Bracciolo libreria che permette di ricavare più spazio in salotto per riporre i propri libri preferiti e avere qualcosa di diverso dal solito.

che permette di ricavare più spazio in salotto per riporre i propri libri preferiti e avere qualcosa di diverso dal solito. Cuccia : un luogo destinato ad accogliere un cagnolino o un gattino che vive con voi, riservandogli un posto speciale sul divano.

: un luogo destinato ad accogliere un cagnolino o un gattino che vive con voi, riservandogli un posto speciale sul divano. Meccanismi Relax: un'opzione che può essere aggiunta per regolare l'inclinazione dello schienale, dei poggiatesta o sollevare le gambe. I meccanismi relax possono essere azionati manualmente, offrendo un'esperienza di relax assoluta.

Divani angolari su misura