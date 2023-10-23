Come sono fatti i divani comodi: guida pratica

Divani eleganti e comodi: il rivestimento di qualità è protagonista

Il rivestimento divano è il punto di contatto diretto tra il sofà e chi lo utilizza, ed è fondamentale per il comfort complessivo.

I tessuti dei migliori divani sono piacevoli al tatto, traspirabili e resistenti all’usura quotidiana. La sfoderabilità consente di mantenere l'imbottito pulito e in ordine nel tempo. La vasta gamma di colori, le fibre naturali e i tessuti tecnici antimacchia si adattano a qualsiasi stile d’arredo.

dei migliori divani sono piacevoli al tatto, traspirabili e resistenti all’usura quotidiana. La sfoderabilità consente di mantenere l'imbottito pulito e in ordine nel tempo. La vasta gamma di colori, le fibre naturali e i tessuti tecnici antimacchia si adattano a qualsiasi stile d’arredo. La pelle di prima scelta dona una bellezza senza tempo, è durevole e facile da pulire. Il passare del tempo ne accresce il fascino.

La scelta tra tessuto e pelle dipende da esigenze pratiche ma anche dal gusto personale. In ogni caso, un rivestimento di pregio completa l’esperienza in termini di benessere e preserva l'estetica del divano nel lungo periodo.



Il divano Club di Gervasoni nasce con l'obiettivo di creare spazi confortevoli e accoglienti. La struttura è in multistrato e abete, l'imbottutura in poliretano espanso, il rivestimento completamente sfoderabile.



Botero Sofa di Sicis: è disponibile in tessuto o pelle, con rivestimento completamente sfoderabile e lavabile in entrambi i casi.



Plane di Twils offre la regolazione di schienale e bracciolo per modulare assetto e comfort.