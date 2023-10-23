Redazione - 23 ottobre 202330 aprile 2026
Come sono fatti i divani comodi: guida pratica
Se intendi acquistare un nuovo sofà e vuoi sapere quali sono le caratteristiche dei divani comodi leggi la nostra guida per non commettere errori.
Redazione - 23 ottobre 202330 aprile 2026
Divani comodi: ergonomia e proporzioni
I divani comodi sono frutto di investimenti e di una ricerca continua che le migliori aziende del settore conducono su design ed ergonomia.
- Se scegli un divano di fattura artigianale potrai modulare ogni dettaglio, quindi anche la profondità della seduta. Deve essere tale da consentire alle gambe di stendersi e ai piedi di appoggiarsi a terra senza sforzo.
- Lo schienale deve offrire un sostegno adeguato alla zona lombare e dorsale, evitando tensioni muscolari nel lungo periodo.
- Anche i braccioli giocano un ruolo tutt’altro che secondario: se ben fatti e adeguatamente imbottiti riducono la tensione di spalle e collo, rendendo il divano un vero luogo di relax.
- In generale i divani eleganti e comodi sono accoglienti, con forme morbide e ben studiate che si adattano al corpo con disinvoltura.
- I meccanismi regolabili accompagnano il corpo modulando la posizione della seduta, schienale, braccioli e poggiapiedi per assumere la postura che preferisci.
Provare senza fretta l'imbottito in negozio prima dell’acquisto resta una fase imprescindibile.
Il divano Infinity di Bemade ha cuscini di seduta imbottiti in morbido espanso e memory foam; i cuscini dello schienale in morbido espaso e piuma d'oca. È un divano angolare componibile altamente personalizzabile in termini di comfort.
Il ruolo delle schiume ad alta resilienza
Quando si parla di divani comodi il cuore del comfort risiede nell’imbottitura dei cuscini di seduta e schienale. I divani di alta gamma utilizzano schiume in poliuretano espanso HR (High Resilience), ovvero ad alta resilienza.
Questo materiale si distingue per la sua capacità di tornare rapidamente alla forma originaria dopo la compressione, offrendo al tempo stesso sostegno e morbidezza. Affinché la seduta sia confortevole si consigliano densità comprese tra i 30 e i 40 kg/m³. Per gli schienali si scende leggermente di densità per privilegiare la morbidezza.
Tieni presente che una seduta troppo morbida può risultare accogliente nell’immediato, ma affaticare nel lungo periodo. I migliori divani combinando più strati di materiali con densità differenti per raggiungere elevati livelli di accoglienza.
Doimo Salotti propone il nuovo divano Lotus con schienali amovibili ed elementi riposizionabili. È un modello dalle sedute generose progettato per offrire un'esperienza di relax superiore.
Baldwin di Cattelan Italia si caratterizza per la qualità delle imbottiture e rivestimenti; è un divano pensato per assicurare il massimo comfort.
Edra presenta Anywhere, una seduta flessibilie e accogliente con forme generose e un look elegante, capace di inserirsi in qualsiasi contesto stilistico.
Telaio e supporto: la qualità che fa la differenza
Nei divani comodi di fascia alta la struttura è realizzata in legno resistente, un materiale che assicura durata nel tempo. Resiste alle sollecitazioni quotidiane, evitando deformazioni o cedimenti.
Le cinghie elastiche hanno il compito di distribuire il peso dell'utilizzatore in modo uniforme e offrire un supporto comodo. Contribuiscono a mantenere la forma del divano, prevenendo l’effetto affossamento tipico dei modelli economici.
Investire qualcosa in più a livello economico significa ridurre il rischio di usura precoce ed evitare la sostituzione del divano dopo pochi anni di utilizzo.
Con il divano Mose di Desiree il comfort è in primo piano grazie alla qualità dei componenti. Potrai regolare lo schienale adattandolo alla posizione che preferisci in base al momento.
Divani eleganti e comodi: il rivestimento di qualità è protagonista
Il rivestimento divano è il punto di contatto diretto tra il sofà e chi lo utilizza, ed è fondamentale per il comfort complessivo.
- I tessuti dei migliori divani sono piacevoli al tatto, traspirabili e resistenti all’usura quotidiana. La sfoderabilità consente di mantenere l'imbottito pulito e in ordine nel tempo. La vasta gamma di colori, le fibre naturali e i tessuti tecnici antimacchia si adattano a qualsiasi stile d’arredo.
- La pelle di prima scelta dona una bellezza senza tempo, è durevole e facile da pulire. Il passare del tempo ne accresce il fascino.
La scelta tra tessuto e pelle dipende da esigenze pratiche ma anche dal gusto personale. In ogni caso, un rivestimento di pregio completa l’esperienza in termini di benessere e preserva l'estetica del divano nel lungo periodo.
Il divano Club di Gervasoni nasce con l'obiettivo di creare spazi confortevoli e accoglienti. La struttura è in multistrato e abete, l'imbottutura in poliretano espanso, il rivestimento completamente sfoderabile.
Botero Sofa di Sicis: è disponibile in tessuto o pelle, con rivestimento completamente sfoderabile e lavabile in entrambi i casi.
Plane di Twils offre la regolazione di schienale e bracciolo per modulare assetto e comfort.
Risposte dagli esperti sui divani comodi
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Come si riconosce un divano davvero comodo?Un divano comodo sostiene il corpo senza farlo sprofondare e permette di mantenere una postura naturale. La seduta e lo schienale non devono essere né troppo rigidi né troppo morbidi, così da favorire il relax senza causare fastidi alla schiena.
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Perché è importante provare il divano prima dell’acquisto?Provare il divano consente di capire se profondità della seduta, inclinazione dello schienale e morbidezza dell’imbottitura sono adatte alla propria corporatura. Restare seduti per alcuni minuti aiuta a valutare il comfort reale e non solo l’aspetto estetico.
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Quali caratteristiche deve avere la seduta di un divano comodo?La seduta deve avere una profondità proporzionata alla persona che la utilizza e non deve risultare eccessivamente piatta. Una seduta corretta permette di appoggiare bene il corpo, rilassare i muscoli e mantenere una posizione confortevole.
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Quanto contano struttura e imbottitura nella comodità del divano?Struttura e imbottitura sono fondamentali perché determinano sostegno, ergonomia e durata del divano. Un telaio robusto, cinghie elastiche di qualità e imbottiture a densità differenziata aiutano a garantire comfort e resistenza nel tempo.
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Quali imbottiture sono più adatte per una seduta confortevole?Il poliuretano espanso è apprezzato per elasticità e resistenza. Il memory foam può essere integrato per offrire un sotegno adeguato.
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Quali errori evitare quando si sceglie un divano comodo?Bisogna evitare di scegliere solo in base all’estetica, trascurare materiali e rivestimenti o ignorare le proporzioni della stanza. È importante valutare anche schienale, profondità della seduta, ergonomia e reali abitudini d’uso.
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Il divano comodo cambia in base all’uso che se ne fa?Sì, la comodità dipende anche dall’utilizzo. I meccanismi relax sono utili per guardare la TV o riposare regolando seduta e schienale.