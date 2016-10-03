Rivestimento divano: come scegliere quello perfetto

Rivestimento divano in tessuto: elegante e adatto ad ogni stagione

Il rivestimento divano in tessuto è la scelta più diffusa nelle nostre case. Questo materiale offre una vasta gamma di trame e colori: troverai facilmente la soluzione che si armonizza con lo stile del tuo soggiorno e rispecchia il tuo gusto.

Le migliori aziende produttrici utilizzano filati di altissima qualità, compatti e attentamente selezionati. Le fibre naturali come cotone e lino sono traspiranti e mantengono una sensazione di freschezza gradevole tanto in estate quanto in inverno. Richiedono tuttavia qualche attenzione perché si sporcano facilmente, soprattutto nei colori più chiari. I tessuti tecnici e le fibre sintetiche di buona fattura, come la microfibra, resistono meglio a macchie e usura.



Opta per un divano totalmente o parzialmente sfoderabile se cerchi la massima praticità. Assicurati che il rivestimento in questione sia stato preventivamente bagnato, altrimenti corri il rischio di vederlo restringersi al primo lavaggio e farai fatica a rifoderare l'imbottito.



Bemade ci presenta Infinity, un divano angolare con penisola che diventa protagonista di ogni ambiente living. La cuscinatura è parzialmente sfoderabile.