Divano modulare componibile, comodità e creatività

Perché scegliere il divano componibile modulare con pouf

Il pouf è un accessorio che si sposa bene con il divano modulare componibile, completandone l'estetica e la funzionalità.

Può essere utilizzato come comodo poggiapiedi se posto di fronte al sofà, ma anche sfruttato come piano d’appoggio per libri o riviste o come seduta extra all’occorrenza. La sua versatilità e il design coordinato lo rendono un elemento indispensabile per valorizzare l'intero ambiente e garantire maggiore praticità.

Il divano modulare Piumotto di Busnelli esprime il suo stile con materiali di alta qualità e dettagli sofisticati. È disponibile in tessuto oppure in pelle, in entrambi i casi il rivestimento è completamente sfoderabile.